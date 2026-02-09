Эпштейна «похоронили» за день до смерти. Его брат уверен: Трамп приказал убить финансиста

В деле Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели

В рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашли необычное заявление о его смерти. Документ прокуратуры датирован 9 августа 2019 года — на день раньше до официального обнаружения тела финансиста в нью-йоркской тюрьме. Кроме того, следователи обратили внимание на необычную вспышку возле его камеры. Брат Эпштейна считает, что за смертью финансиста может стоять президент США Дональд Трамп.

В рассекреченных материалах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна содержится проект официального заявления о его смерти, подготовленный за сутки до обнаружения тела в нью-йоркской тюрьме, свидетельствуют документы, опубликованные министерством юстиции США.

Черновой документ прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана о смерти финансиста датирован 9 августа 2019 года. Однако, согласно официальной информации, Эпштейна нашел мертвым сотрудник исправительного учреждения только на следующий день перед завтраком — в 6:30 утра.

«Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн <…> был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — отмечается в проекте документа.

Берман подчеркивал, что «сегодняшние события вызывают тревогу» . Прокурор также заверил, что его ведомство намерено отстаивать интересы пострадавших от действий финансиста и продолжит расследование.

Заявление прокурора от 9 августа 2019 года U.S. Department of Justice (DOJ)

В опубликованных файлах содержится свыше 20 вариантов заявления Бермана о смерти Эпштейна, два из них датированы 9 августа, подсчитало РИА Новости.

Издание Daily Mail обратило внимание, что смерть финансиста произошла на фоне «череды сбоев в работе одного из самых охраняемых федеральных центров содержания под стражей». В частности, охранники не провели необходимые проверки в ночное время перед обнаружением тела финансиста. Кроме того, запланированные обходы в 3:00 и 5:00 утра были пропущены.

Таинственная фигура

Сотрудники ФБР, которые анализировали видеозаписи, сделанные в тюрьме в ночь смерти Эпштейна, заметили оранжевую фигуру, которая шла в направлении его камеры, следует из обнародованных минюстом США документов. Фигура в отчете следователей названа «вспышкой».

«Вспышка оранжевого цвета, похоже, поднимается по лестнице нижнего яруса — возможно, это заключенный, которого сопровождают на этот ярус», — отмечается в материалах.

Как сообщает телеканал CBS News, «вспышка» была замечена 9 августа 2019 года примерно в 22:39 — за несколько часов до официального обнаружения тела.

U.S. Bureau of Prisons

В окончательном отчете генерального инспектора минюста фигура названа «неопознанным» сотрудником исправительного учреждения, который нес оранжевое «белье или постельные принадлежности». Однако это «больше соответствует заключенному или человеку в оранжевой тюремной форме, чем сотруднику исправительного учреждения», считает CBS News.

В официальных отчетах о смерти Эпштейна нет упоминания о человеке в оранжевой одежде, добавил телеканал.

Приказ Трампа

Эпштейна могли убить по поручению президента США Дональда Трампа, потому что он собирался «назвать имена». Об этом заявил брат финансиста Марк Эпштейн в письме ФБР 22 февраля 2023 года, опубликованном в материалах по делу финансиста.

«Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — отмечается в письме.

Газета Metro выяснила, что в одном из документов ФБР описаны подробности телефонного разговора водителя лимузина из Далласа. Мужчина утверждает, что в 1995 году подслушал телефонный разговор Трампа. В ходе беседы действующий глава Белого дома якобы обсуждал «насилие над какой-то девушкой», упоминая при этом имя «Джеффри». Официально это не подтверждено.

30 января минюст США опубликовал более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Некоторые снимки и ролики были сделаны непосредственно финансистом, другие — его окружением. Трамп упоминается в материалах три тысячи раз.

Эпштейн обвинялся в сексуальной эксплуатации и торговле несовершеннолетними девушками. Он организовывал их визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров с 2002 по 2005 год.