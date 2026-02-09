Будет ли ядерная война?

Если говорить об угрозе ядерной войны, то надо признать, что отсылок к американской массовой культуре в этом разговоре будет больше, чем к любой другой. Американцы создали язык ядерной угрозы, как, собственно, и саму эту ядерную угрозу. Тут сразу вспоминается песня Билли Джоэла — We Didn't Start The Fire — в том смысле, что не мы это начали: гонку вооружений, наращивание потенциалов и культ мировой нестабильности.

Именно в США появился «Бюллетень ученых-атомщиков», сотрудники которого придумали Часы Судного дня, показывающие время, оставшееся до ядерного апокалипсиса. Да, придумали они эти часы сразу после того, как в США создали атомную бомбу и скинули две эти штуки на японские города Хиросима и Нагасаки.

Что интересно, когда эти Часы Судного дня запустили, миру вообще не дали шанса, сразу поставили стрелки на 23:53 — вроде до полуночи семь минут. И это в 1947 году, за два года до того, как Советский Союз испытал свою первую ядерную бомбу. А уж когда испытал, американские ученые-атомщики передвинули стрелки на четыре минуты вперед, оставив жизни на планете три минуты.

Потом был Карибский кризис, испытания термоядерных бомб СССР и США, конфликт во Вьетнаме, разработка ядерного оружия в Индии, потом и в Китае. Стрелки двигали то в одну, то в другую сторону, от 23:50 до 23:58. Значительное облегчение принес 1991 год. Благодаря тому, что Советский Союз перестал существовать, американские эксперты смилостивились и поставили на Часах Судного дня совершенно вегетарианское время 23:43. Все 1990-е годы значимых поводов для усиления тревоги не было.

Потом, как мы знаем, Россия преодолела ряд кризисов — финансовый, социальный, правительственный, инфраструктурный, политический — и стала понемногу приходить в себя. Оказалось, что у России есть армия и она вполне боеспособна, есть научная сфера и есть ядерный потенциал, о котором не следует забывать. Стрелки часов начали скакать в сторону полуночи каждый год.

Я об этом рассказываю сейчас, потому что недавно снова появилась новость, что стрелки Часов Судного дня передвинули ближе к полуночи.

Речь уже не о минутах, а о секундах, с 2018 года меньше 23:58 на тех часах не было. И вот теперь на них 23:58.35. Прибавляют каждый год по несколько секунд. Объясняют это официально агрессивным поведением главных ядерных держав. А неофициально молчат о том, что просто скармливают мировым медиа кликбейтные заголовки.

Ведь мы живем в мире, где человек привязан коротким поводком к эмоциональным качелям. Обратите внимание, что примерно раз в неделю в медиапространстве появляется слово «договорнячок», дающее совершенно неоправданную надежду на перелом сегодняшнего явно затянувшегося конфликта. И раз в неделю появляется какое-нибудь грозное сообщение, содержащее в себе слова вроде «ядерное оружие», «апокалипсис» или вот «Часы Судного дня». Люди мечутся между двумя нарративами — в одном все будет хорошо, в другом ничего не будет вообще. А мозг современного человека уже так устроен, что, даже не получая информации, он готов довольствоваться эмоциональными сигналами из новостных заголовков.

Если же возвращаться к той части американской поп-культуры, которая связана с темой ядерного оружия, нужно вспомнить фильм Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Там сумасшедший американский генерал отдает приказ бомбить Советский Союз, причин для этого нет, но радиосвязь со стратегическими бомбардировщиками уже утеряна и остановить их нет никакой возможности. В то же время СССР запускает машину, которая неизбежным образом уничтожит всю жизнь на Земле в ответ на ядерную бомбардировку со стороны США.

Жуткая, казалось бы, картина. Но в полном соответствии со своим названием фильм этот скорее успокаивает, потому что дает понять, что для обычного человека нечто непоправимое и серьезное может выглядеть просто как череда совершенно абсурдных решений довольно глупых, если не сказать безумных, людей. Некоторые из них психически неуравновешенны, другие некомпетентны, третьи трусливы. И что с этим делать? Да ничего, нужно просто наслаждаться жизнью по мере возможностей.

Теперь мы нужны новостям больше, чем новости нужны нам.

Обратите внимание, что большинство новостей, вызывающих нашу тревогу, не сообщают о чем-то существенном. При этом, если мы не будем эти новости читать, не будем кликать по заголовкам, не будем обсуждать прочитанное, новости просто исчезнут — у них там свои ключевые показатели эффективности. Это не они вас кормят новостями, это вы их кормите просмотрами.

«Часы Судного дня»! Звучит, конечно, впечатляюще и зловеще, но что за этим стоит? Группа людей, называющих себя учеными, ежегодно получает свою дозу медийного внимания вместо того, чтобы делать жизнь на планете лучше и безопасней.

Фрэнсис Фукуяма, как мы помним, писал о том, что конец истории настал. Все главное свершилось, и никакие катаклизмы нашу цивилизацию больше не ждут. Лет пять назад мы начали над этим посмеиваться, казалось, история дошла до финала, развернулась и пошла на новый круг. А теперь смотришь — нет, не пошла. Да, есть очаги напряжения, есть конфронтация, есть даже неугомонный Дональд Трамп. А движения истории так и нет. И бояться в этом смысле, к счастью, нечего.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.