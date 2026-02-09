Голикову наградили медалью Столыпина II степени

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну», — говорится в распоряжении.

Голикова является членом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Должность зампред правительства РФ занимает с 2018 года, до этого она занимала пост председателя Счетной палаты.

До этого в Кремле президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.

Ранее РПЦ наградила Марию Захарову знаком отличия.