Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Голикову наградили медалью Столыпина II степени

Мишустин наградил Голикову медалью Столыпина II степени
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалью Петра Столыпина II степени заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну», — говорится в распоряжении.

Голикова является членом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Должность зампред правительства РФ занимает с 2018 года, до этого она занимала пост председателя Счетной палаты.

До этого в Кремле президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций семи молодым ученым. Среди отмеченных работ — атомные источники питания для космоса, технологии извлечения лития, исследования бактериального иммунитета и фундаментальные открытия в математике. Лауреаты рассказали «Газете.Ru», как и зачем становятся учеными, с какими трудностями сталкиваются сегодня и почему над задачами мирового масштаба продолжают работать в России.

Ранее РПЦ наградила Марию Захарову знаком отличия.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!