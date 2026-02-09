Лавров заявил об отказе США от поддержки европейских войск на Украине

Соединенные Штаты Америки не станут оказывать поддержку войскам европейских интервентов на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Глава ведомства отметил, что сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «открыто гордятся» развертыванием своих войск на Украине. При этом европейские лидеры заявляют о военной поддержке со стороны США, отметил министр.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и [президента Украины] Владимира Зеленского не будет позитивным», — сказал Лавров.

3 февраля Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. При этом в министерстве иностранных дел РФ заявили, что для России неприемлемо размещение войск в республике и оно будет воспринято как иностранная интервенция.

Ранее Лавров заявил, что Запад стремится сохранить украинское правительство любой ценой, критикуя предложения НАТО о безопасности.