Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Лавров заявил об отказе США от поддержки европейских войск на Украине

Лавров: США не станут поддерживать войска европейских интервентов на Украине
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Соединенные Штаты Америки не станут оказывать поддержку войскам европейских интервентов на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Глава ведомства отметил, что сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «открыто гордятся» развертыванием своих войск на Украине. При этом европейские лидеры заявляют о военной поддержке со стороны США, отметил министр.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и [президента Украины] Владимира Зеленского не будет позитивным», — сказал Лавров.

3 февраля Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. При этом в министерстве иностранных дел РФ заявили, что для России неприемлемо размещение войск в республике и оно будет воспринято как иностранная интервенция.

Ранее Лавров заявил, что Запад стремится сохранить украинское правительство любой ценой, критикуя предложения НАТО о безопасности.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!