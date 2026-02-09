Стали известны новые детали 20-го пакета антироссийских санкций

ЕС предложил убрать из санкционных списков два банка КНР и ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

Кроме того, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Предполагается, что речь идет о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 20-го пакета санкций в ЕС введут полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Кроме того, в черный список включат 20 региональных банков.

9 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад придумал «теневой флот», чтобы бороться за уходящее доминирование. С этим также связаны попытки западных стран задерживать суда с помощью военной силы в открытом море, добавил министр.

Ранее Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно утвердить 20-й пакет санкций против России.