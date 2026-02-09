Размер шрифта
«Пока в вас ракета не прилетела»: две девушки оскорбили белгородцев и нарвались на штраф

В Белгороде задержали девушек, оскорбивших жителей города

Жительницу Белгородской области и ее подругу привлекли к ответственности после оскорбления жителей региона. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники МВД обратили на девушек внимание после конфликта, который у них произошел с водителями. Каждая из них вызвала такси из разных служб. Мужчины отказались их везти, видео конфликта попало в соцсети.

После этого одна из участниц конфликта опубликовала видео, на котором оскорбила местных жителей.

«Какие вы конченые, белгородцы. Идите спать, пока в вас ракета не прилетела», – говорит она в ролике.

Обеих девушек оперативно задержали. Выяснилось, что одна из них из Калининградской области. Вторая, местная жительница, уже была судима.

После задержания обе девушки извинились перед белгородцами. По решению суда их оштрафовали каждую на 47 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Еще одно взыскание (500 и 600 рублей) они получили за мелкое хулиганство.

Ранее россиянам посоветовали тщательно подбирать слова в переписках из-за штрафов.
 
