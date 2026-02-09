В МИД РФ посчитали, что США не примут интервенцию европейских войск на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что ответ США на продвигаемую европейцами идею размещения войск на Украине в случае прекращения огня и «автоматической гарантии» оказания им военной помощи со стороны Вашингтона не будет позитивным.

В интервью телеканалу НТВ по случаю Дня дипломата Лавров выразил мнение, что руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся тем, что на Украине в случае прекращения огня будут развернуты «экспедиционные войска» интервентов, а США предоставят им военную поддержку. Он добавил, что не будет касаться деталей обсуждений с американской стороной, но отметил, что у них был вопрос о правдивости этих заявлений и выразил уверенность, что ответ для европейцев и президента Украины Владимира Зеленского не будет позитивным.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал слова генерального секретаря НАТО «приговором» для мирных соглашений.

Ранее Украина, США и Европа согласовали план ответа на нарушение мирного договора.