Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1447-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1447-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:26

ВС РФ улучшили позиции у Белицкого в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.

9:09

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 60 беспилотников и выпустили более 20 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.

8:41

ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщает РИА Новости.

8:19

Штурмовые группы ВСУ, попытавшиеся контратаковать трижды у Мирополья и Варачина Сумской области, уничтожены, сообщает ТАСС.

8:11

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России.

Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской.

8:00

Сегодня 1447-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!