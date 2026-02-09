Над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1447-й

ВС РФ улучшили позиции у Белицкого в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.
ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 60 беспилотников и выпустили более 20 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.
ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщает РИА Новости.
Штурмовые группы ВСУ, попытавшиеся контратаковать трижды у Мирополья и Варачина Сумской области, уничтожены, сообщает ТАСС.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России.
Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской.
Сегодня 1447-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.