Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом перенесли

НАСА перенесло запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту на 12 февраля. Об этом американское космическое агентство заявило на своем сайте.

«НАСА и SpaceX теперь нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции не ранее 5:38 утра по восточному времени (13:38 мск. — «Газета.Ru») в четверг, 12 февраля, с Космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что решение принято в связи с погодными условиями.

3 февраля НАСА перенесло старт второй миссии «Артемида II» на март после утечки жидкого водорода во время «генеральной репетиции». В агентстве уточнили, что утечка произошла в интерфейсе, который используется для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты. В ходе испытания также периодически пропадала связь и были зафиксированы неполадки с закрытием шлюзов ракеты Orion.

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.