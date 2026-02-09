Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Запуск корабля Crew‑12 с российским космонавтом перенесли

НАСА: запуск корабля Crew‑12 с россиянином Федяевым перенесен на 12 февраля
David J. Phillip/AP

НАСА перенесло запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту на 12 февраля. Об этом американское космическое агентство заявило на своем сайте.

«НАСА и SpaceX теперь нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции не ранее 5:38 утра по восточному времени (13:38 мск. — «Газета.Ru») в четверг, 12 февраля, с Космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что решение принято в связи с погодными условиями.

3 февраля НАСА перенесло старт второй миссии «Артемида II» на март после утечки жидкого водорода во время «генеральной репетиции». В агентстве уточнили, что утечка произошла в интерфейсе, который используется для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты. В ходе испытания также периодически пропадала связь и были зафиксированы неполадки с закрытием шлюзов ракеты Orion.

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!