Армяне вышли на акцию протеста после прилета Вэнса в Ереван

Жители Еревана вышли на акцию протеста после прилета Вэнса в Армению

Жители Еревана вышли на акцию протеста после прибытия в страну вице-президента США Джея Ди Вэнса. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Протестующие сообщили, что их цель — донести голос протеста до международного сообщества.

«Акция (...) завершилась в центре Еревана подписанием письма Вэнсу. В коллективном тексте содержатся также вопросы о механизме репатриации карабахцев на родину», — говорится в сообщении.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом. Самолет вице-президента приземлился в аэропорту «Звартноц». Политик прилетел в республику вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми.

Накануне в Госдепе сообщили, что Вэнс посетит Ереван и Баку на этой неделе. Замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту в Милане, Ереване и Баку в период с 9 по 11 февраля.

Ранее вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией.