Полицейские в Дели заявили, что в городе начали массово пропадать люди

Полиция Дели заявила, что в городе массово пропадают люди. По данным офицеров, пропавшими без вести уже числятся 807 человек, пишет The Times of India.

Национальная комиссия по правам человека Индии (NHRC) начала собственную проверку после сообщений о резком росте числа пропавших без вести в столице страны. Поводом стали данные полиции Дели, согласно которым за первые две недели января 2026 года в городе пропали 807 человек.

По опубликованной информации, из этого числа 191 человек — несовершеннолетние. К настоящему моменту удалось установить местонахождение 235 человек, тогда как 572 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В связи с этими данными NHRC направила официальные уведомления главному секретарю правительства Национальной столичной территории Дели и комиссару полиции Дели. Комиссия потребовала в течение двух недель представить подробный отчет с объяснениями и мерами, принимаемыми для розыска пропавших.

В NHRC подчеркнули, что приведенные в СМИ сведения, если они подтвердятся, вызывают серьезную обеспокоенность возможными нарушениями прав человека и требуют углубленного рассмотрения на институциональном уровне.

