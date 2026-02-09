Бывший возлюбленный Бузовой выступит на форуме национальной кинопремии

Форум национальной кинопремии «Герои большой страны» пройдет 11 и 12 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках форума пройдут экспертные обсуждения и открытые дискуссии с режиссерами, представителями теле- и киноиндустрии, певцами и блогерами. На мероприятии поднимутся темы, связанные с семьей, войной и ценностями в фильмах.

11 февраля на форуме пройдет открытая дискуссия «Смысл в кино. Диалог с блогерами». Модератором проекта станет директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева. В обсуждении примут участие певица Алла Земскова, комик Евгения Искандарова, блогер и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава), ведущая Марьяна Локель, блогеры-миллионики Вова Солодков и Тимофей Красников, исполнительница патриотической песни Наталья Павлова, артистка Анна Волкова.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова поучаствует в пленарной дискуссии «Герои кино – архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет».

