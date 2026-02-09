Размер шрифта
Водонаева призналась, что ненавидит вопросы о любви от журналистов

Телеведущая Водонаева заявила, что не желает рассуждать о любви
alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в Telegram-канале призналась, что ненавидит вопросы журналистов о любви.

Водонаева прикрепила к сообщению ролик с интервью певицы Ольги Бузовой. В видео артистка размышляет о том, что как менялось ее понимание брака и любви с годами. А также то, что певице не подойдет образ жизни по принципу «с милым рай и в шалаше».

«Я терпеть не могу, когда журналисты спрашивают меня о любви. Знаете почему? Потому что когда у тебя есть дети, а в силу нашей возрастной категории у нас уже взрослые дети, любовь — это то, о чем можно рассуждать в последнюю очередь», — поделилась телеведущая.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

В июне 2024-го Алена Водонаева намекнула в разговоре с Ляйсан Утяшевой, что ее возлюбленный — голливудская звезда. Она не стала раскрывать имя ухажера. По словам блогерши, возлюбленный — иностранец, который снимался в известном сериале.

Ранее Водонаева посетила процедуру «сперма лосося».
 
