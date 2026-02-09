От конферансье до главного юмориста страны: как живет Евгений Петросян, его жены и дети

Евгений Петросян — один из немногих юмористов старой школы, кто продолжает выступать на сцене и востребован на телевидении. За многие десятилетия карьеры он не утратил популярности, а в соцсетях его образ и шутки давно стали мемами. Интерес у публики вызывает и личная жизнь 80-летней звезды эстрады. «Газета.Ru» рассказывает, как начинался творческий путь Евгения Петросяна, сколько у него было браков и детей, а также как живет сейчас народный артист.

Биография Евгения Петросяна

Детство и юность

Евгений Ваганович Петросян (фамилия при рождении — Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку . Отец Ваган Межлумович (Миронович) работал преподавателем математики, мать Белла Григорьевна, инженер-химик по образованию, занималась домом. Родители будущей звезды советской эстрады были далеки от мира искусства, но регулярно водили сына в театр. Евгений Петросян рассказывал, что поход туда был для него «праздником души».

Ходил я и на концерты, и в цирк, кино. Не было такого дня, чтобы время пропадало. Даже если я был болен, а болел я ангинами часто, то у меня была возможность читать, рисовать, печатать фотокарточки и даже играть в театр. Помню, я вырезал из картонок порталы сцены, саму сцену, декорации и даже персонажей. И вот, как дети играют в настольный футбол, так я играл в театр. Евгений Петросян народный артист РСФСР

Отец хотел, чтобы Евгений стал математиком, и обещал помогать в написании диссертаций. Но судьба сложилась иначе, и родители не стали препятствовать желаниям и стремлениям сына.

В 12 лет Евгений Петросян начал участвовать в самодеятельности — играл в кукольном и народном театрах, читал басни и фельетоны на сцене клубов и домов культуры. Там юный артист неоднократно пересекался с начинающим певцом Муслимом Магомаевым.

Переезд в Москву и первые шаги в карьере

Юморист Евгений Петросян во время рыбалки на Сахалине, 1965 год

В 1961 году, после окончания девятого класса, Евгений Петросян переехал в Москву в погоне за мечтой стать артистом. И ему улыбнулась удача — он прошел строгий отбор во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где его наставниками стали Рина Зеленая советская актриса, которую называют мастером импровизации и Алексей Алексеев актер, конферансье, драматург. Карьера талантливого юноши практически сразу пошла в гору — в 1962 году он начал работать на профессиональной сцене, тогда Петросяну было всего 17 лет. Первые два года юморист выступал под псевдонимом Евгений Петров, но затем вернул свою фамилию. А уже в 1964 году он вел в прямом эфире программу «Голубой огонек».

Кстати В газете «Вечерний Ленинград» автор Евгений Гершуни писал о выступлениях юмориста: «Совсем юный конферансье Петров… чем-то напоминает только что начинавшего выступать Аркадия Райкина».

На протяжении пяти лет молодой артист работал конферансье в оркестре Леонида Утесова. Тогда Петросян пережил один напряженный эпизод. После невинного разговора с музыкантами о преемнике маэстро кто-то донес Утесову, что Петросян якобы хочет его «подсидеть» и репетирует его песни. Разгневанный певец тут же устроил юмористу «прослушивание».

«Он меня встречает, хватает за грудки, трясет как грушу и кричит: «Ну что, пой «Сердце, тебе не хочется покоя», я послушаю, что ты там будешь делать!»

— поделился воспоминаниями юморист в эфире шоу.

Выслушав куплет, Утесов с облегчением махнул рукой: «Пошел обедать, беспокоиться нечего», тем самым навсегда похоронив миф о певческих амбициях молодого артиста.

Переняв бесценный опыт от легенды советской эстрады, Петросян стал служить в «Москонцерте», где проработал 20 лет.

Интересно Евгений Петросян мог сыграть Шурика в «Операции «Ы». Режиссер Леонид Гайдай рассматривал его кандидатуру на главную роль. Однако Петросян отказался, сочтя Шурика слишком романтичным героем для своего комедийного амплуа.

В начале 1970-х артист сознательно отказался от роли конферансье, чтобы сосредоточиться на юмористическом жанре. Вместе с коллегами Евгений Петросян создал программу «Трое вышли на эстраду», а в 1975 году представил первую сольную программу «Монологи», которая положила начало его уникальному стилю и вдохновила на создание собственного театра. Со сценариями Петросяну часто помогал другой известный советский юморист — Михаил Задорнов.

Юморист Евгений Петросян играет разбойника в спектакле «Новые приключения в стране Мульти-пульти» в Театре эстрады в Москве, 1975 год

Путь к званию народного артиста

Знаковым годом в жизни советского юмориста стал 1979-й. Именно тогда Петросян создал Театр эстрадных миниатюр — дело всей своей жизни.

На сцене театра один за другим с огромным успехом шли его спектакли «Доброе слово и кошке приятно», «Как поживаете?», «Инвентаризация», «Когда финансы поют романсы» и многие другие. Каждое выступление проходило с аншлагом. Среди артистов театра были Вячеслав Войнаровский, Евгений Грушин и Елена Степаненко, ставшая в дальнейшем четвертой женой Петросяна.

В 1985 году он окончил отделение режиссеров эстрады ГИТИСа и с тех пор все спектакли ставил сам. Заслуги Евгения Вагановича высоко оценили на государственном уровне. В 1991 году Петросян был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Юморист Евгений Петросян во время выступления в Театре эстрады в Москве, 1980 год

Российские зрители всех возрастов знают Евгения Петросяна в основном благодаря телевидению. В 1990–2000-х складывалось ощущение, что «король юмора» присутствует на всех главных каналах страны. С 1994 года Первый канал начал показывать «Смехопанораму», ставшую визитной карточкой Петросяна. За 26 сезонов вышло более тысячи выпусков, в которых приняли участие свыше 900 артистов. В их числе Сергей Дроботенко, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, «Новые русские бабки» и многие другие звезды российского телевидения.

Интересно Евгений Петросян стал любимым юмористом россиян по итогам 2021 года. На одной строчке с ним расположился Михаил Задорнов.

Юмористическим хитом 2000-х стало «Кривое зеркало». Параллельно с авторскими проектами Петросян появлялся в «Утренней почте», «Аншлаге» Регины Дубовицкой и других юмористических шоу.

Известные шутки Евгения Петросяна • Вы кто по гороскопу? — Рыбы. — А я пиво! • Знаете, что я подумал. Ужин при свечах – это ж не просто романтика, это и отличное средство от геморроя. • Некоторые люди начинают испытывать такое отвращение, когда читают о последствиях курения, что перестают читать вовсе. • Если офисный работник просидит без дела 10 минут, то он автоматически перейдет в режим сна.

Юморист Евгений Петросян во время съемок телепрограммы «Аншлаг» в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве, октябрь 1997 года Natalya Loginova/Global Look Press

Пять браков и четыре развода: личная жизнь Евгения Петросяна

Впервые Евгений Петросян женился в 20 лет, когда уже переехал в Москву. Его избранницей была Белла Кригер младшая сестра знаменитой советской балерины Викторины Кригер. В 1968 году у супругов родилась дочь Викторина, которую назвали в честь знаменитой родственницы. Брак был недолгим. По некоторым данным, Белла трагически погибла в автомобильной аварии, и юморист остался с маленькой дочерью один. Викторина рассказывала в интервью, что папа уделял ей внимание, но не поддерживал в желании стать актрисой.

«Папа справедливо боялся (и несомненно он прав) — ничего не может быть хуже плохой актрисы. Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли, это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных, злых и смешных. И вроде у меня получалось, но папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию», — делилась она.

Викторина, Евгений Петросян и Елена Степаненко

Викторина окончила исторический факультет Московского государственного университета и занялась организацией выставок. Потом вышла замуж и в 1990-е переехала в США, у нее родилось двое сыновей — Марк и Андрей. Супруги основали компанию, специализирующуюся на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. В 2020 году Викторина стала бабушкой.

Несмотря на близкие отношения, несколько лет назад отношения «короля юмора» с наследницей разладились. По слухам, это произошло из-за развода звезды со Степаненко (дочь поддерживала Елену). Сейчас Евгения Вагановича с Викториной связывают только судебные разбирательства: юморист через суд выписал дочь из своей московской квартиры и, по данным СМИ, больше не общается с ней.

На концертах артист познакомился со второй супругой — дочерью певца Ивана Козловского Анной Козловской. Но и этот брак просуществовал недолго, всего полтора года. Анна влюбилась в другого мужчину, грека Костаса Варналиса, и ушла от Петросяна.

«Женя очень страдал, но я ничего не могла с собой поделать. Это моя непростительная вина перед Женей. Папа считал, что его дочки должны быть ангелами и всю жизнь прожить с одним мужем, но я сделала по-своему. По моей инициативе наш брак с Петросяном распался»,

— говорила Анна в беседе с журналистами.

Третьей женой Петросяна стала искусствовед Людмила, с которой он сблизился на гастролях. Об этом союзе известно меньше всего. Пара иногда вместе выступала на сцене. По данным СМИ, супруга была недовольна постоянной занятостью артиста, в итоге они развелись.

На тот момент он уже познакомился с артисткой Еленой Степаненко. 26-летняя выпускница ГИТИСа пришла на пробы в Театр эстрадных миниатюр. На тот момент она была замужем за пианистом Александром Васильевым. Поначалу их с Петросяном связывали только рабочие отношения. Чувства вспыхнули позже, когда они отправились на гастроли в Семипалатинск.

Нас как-то одновременно потянуло друг к другу. Там, на полигоне, проводились ядерные испытания, вот и у нас рванула бомба любви. Елена Степаненко актриса, юмористка

Супруги Елена Степаненко и Евгений Петросян Wikimedia Commons

Евгений Ваганович в то время еще находился в официальных отношениях, но быстро развелся. У Елены с мужем тоже остыли чувства, они расторгли брак. Петросян и Степаненко поженились в 1985 году и прожили вместе 33 года. Степаненко проявила себя не только как прекрасная хозяйка, но и как талантливая артистка. Их совместная работа сформировала лицо юмористического вещания на главных каналах страны.

У пары не было общих детей, но их союз считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Тандем Петросяна и Степаненко внезапно распался в 2018 году. Экс-супруги несколько лет делили полтора миллиарда рублей совместно нажитого имущества — в итоге каждый получил по половине. При этом адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказывал, что вопрос о расторжении брака назрел давно: супруги на протяжении 15 лет не жили вместе.

Юморист Евгений Петросян и актриса Елена Степаненко на съемках новогодней передачи «Голубой огонек» в Москве, 15 декабря 2009 года Алексей Ладыгин/РИА Новости

Молодая жена Петросяна: как юморист познакомился с Татьяной Брухуновой

Виновницей развода Петросяна со Степаненко часто называют уроженку Тулы Татьяну Брухунову. Она познакомилась с юмористом, когда пришла работать в Театр эстрадных миниатюр. Сначала ей доверили администрирование сайта Елены Степаненко. По некоторым данным, именно Елена привела ее в дом, рекомендовав как «надежного человека». Она якобы сама предложила Брухуновой остаться работать помощницей Евгения Вагановича. С позиции помощника Татьяна резко выросла до должности директора театра. Со временем их деловые отношения с Петросяном переросли в романтические. В 2019 году артист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене — 30.

На молодую супругу артиста сразу же обрушилась волна критики — ее называли разлучницей, обвиняли в меркантильности. В свою очередь Брухунова утверждала, что брак юмориста с Еленой Степаненко был обречен и Евгений Ваганович был в этом союзе словно «одинокий ребенок».

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Поклонники артиста надеялись, что он может вернуться к Елене. Но этого не произошло. Более того, молодая жена родила юмористу двух детей. Они воспитывают пятилетнего сына Вагана и двухлетнюю дочь Матильду. По признанию Петросяна, его старшая дочь Викторина прекратила с ним общение еще до рождения сына и не поздравила его с этим событием. Шоумен отмечал в интервью, что не хочет знакомить Вагана и Матильду с их единокровной сестрой: он не видит в этом никакого смысла.

Любви все возрасты покорны, я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад. Евгений Петросян народный артист РСФСР

Юморист Евгений Петросян с детьми во время отпуска в 2025 году

Как Евгений Петросян стал мемом

Евгений Петросян получил вторую волну славы с развитием интернета. Из телевизионного мэтра он превратился в одного из главных персонажей русского цифрового фольклора. Его образ стал источником мемов, далеко не всегда комплиментарных. Глагол «петросянить» шутить в стиле, который современная аудитория часто воспринимает как устаревший, слишком простой или пафосный и вовсе вошел в современный лексикон.

Артист относится к подобным проявлениям спокойно, а на критику в свой адрес старается не обращать внимания.

«Человек без чувства юмора, безусловно, инвалид. Он не знает, что у него нет чувства юмора. И когда он слышит шутки юмористов, они ему кажутся глупостью. А поскольку отсутствие чувства юмора нередко рождает агрессию, многие из них начинают бороться с юмористами (с их точки зрения, пошляками, хотя в наше время шокирующих нас бесстыдников-пошляков в юморе появилось много, и здесь тоже нужно было бы разобраться), начинают хамить им, оскорблять и придумывать «небылицы в лицах», — считает Евгений Петросян.

Евгений Петросян, 2014 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Парадоксальным образом эта волна интернет-творчества, часто ироничная, укрепила его присутствие в культуре. Несмотря на то, что стиль юмора звезды эстрады давно стал объектом для мемов, представители нового поколения комиков открыто признают его вклад в развитие эстрадного юмора и личные качества. Так, популярный шоумен Гарик Харламов в эфире одного из шоу заявил:

«Знаете, когда я смотрю на Евгения Вагановича Петросяна, я просто счастлив, что он есть… Это большой пример для меня как артиста».

Где сейчас Евгений Петросян и чем занимается

В 2024 году Евгений Петросян поскользнулся и упал на улице, получив перелом руки. Ему потребовалась операция с установкой металлоконструкции. Травма не привела к серьезным проблемам со здоровьем, артист успешно прошел реабилитацию и вернулся к работе в щадящем режиме.

В марте 2025 года он оказался в больнице якобы с кровотечением, но его супруга опровергла сообщения СМИ, что артист находится в реанимации.

В сентябре 2025 года Евгений Петросян отпраздновал свое 80-летие в элитной усадьбе. В ноябре прошел его юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный к круглой дате. Правда, часть зрителей осталась недовольна шоу.

«Сбивался, даже читая, прочитывал по два раза, потом говорил: «А, я это уже прочитал!»; «То ли он уже старый и путался, то ли он наплевал на зрителя и не подготовился. С середины концерта зрители начали уходить из зала», — писали люди в отзывах о мероприятии.

Тем не менее, по словам артиста, он продолжает работать ради радости людей, которой «так не хватает в жизни». Свою профессию он назвал хорошей, недоброжелателям предложил не смотреть его работы.

При этом Евгений Петросян сознательно отошел от частых выступлений, отказавшись в том числе от всех предложений поучаствовать в новогодних корпоративах, даже с гонорарами в 10 миллионов рублей. По данным источников, артист бережет силы и выбирает только те проекты, которые считает по-настоящему интересными. Большую часть времени юморист старается проводить с молодой супругой и детьми.

Юморист Евгений Петросян во время занятия спортом в 2023 году

Помимо доходов от творческой деятельности, существенную часть капитала Евгения Петросяна составляют дорогостоящая недвижимость и внушительная коллекция антиквариата. По данным СМИ, у народного артиста хранится ценная коллекция, включающая несколько десятков картин (русская живопись XIX века), фарфор, книги. Во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко часть собрания из 54 предметов живописи была оценена в 912 млн рублей. Среди них — работы Айвазовского («Море», «Лунная ночь. Ялта», «В гавани» и другие), каждая из которых на тот момент оценивалась примерно в 17 млн рублей.

Точное количество недвижимости, приобретенной Петросяном для своей супруги Татьяны и их детей, не разглашается. Известно о квартире в Санкт-Петербурге и двух соседних апартаментах в Москве. Как пишут СМИ, в настоящее время семья проживает в элитном жилом комплексе близ метро «Фрунзенская». В собственности Татьяны находится квартира площадью 232 кв. м. Смежные с ней апартаменты занимает сам Евгений Ваганович — там расположен его рабочий кабинет, а совместный быт организован в более просторных помещениях.

Недавно СМИ сообщили, что у пары в отношениях возникли разногласия, которые они отправились улаживать на Мальдивах.