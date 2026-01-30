Размер шрифта
МТС улучшит покрытие LTE в Москве

МТС постепенно отключит в Московском регионе устаревший 3G
МТС приступит к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G в диапазоне 900 МГц и переведет высвободившиеся частоты в 2026 году в современный стандарт 4G (LTE). Это увеличит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в МТС, для работы 3G в Московском регионе было выделено два частотных диапазона (2100 МГц и 900 МГц). С 2023 по 2025 годы компания перевела в LTE почти всю полосу 2100 МГц, увеличив скорость мобильного интернета в столице и области в среднем на 25%. Теперь из-за снижения доли 3G телефонов возникла необходимость отключить оставшиеся базовые станции 3G на частоте 900 МГц, отмечается в сообщении.

Как рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев, на сегодняшний день количество пользователей смартфонов без поддержки LTE и 3G-only телефонов составляет 1,3%.

«К 2027 году число таких пользователей сойдет на «нет» из-за естественного выбытия старых аппаратов. Поэтому нет смысла содержать сети 3G, которые занимают дефицитный частотный ресурс», — сказал он.

По словам Медведева, в феврале и марте в Московском регионе отключат практически все остающиеся базовые станции 3G в полосе 900 МГц.

«Благодаря этому улучшится качество голосовой связи и мобильного интернета – повсеместно во всем регионе вырастет радиус покрытия LTE, а в местах плотной городской застройки улучшится проникновение сигнала в зданиях, особенно на нижних этажах и в подвальных помещениях», — добавил он.

В МТС отметили, что с 2023 года компания постепенно отключает сети 3G в разных регионах России. На сегодня МТС перевела работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона России. Полный отказ от использования 3G в России намечен на конец 2027 года.
 
