Ожидание войны с Россией еще не «проникло» в европейское общество, а в ЕС вновь проявляется пацифизм на фоне предполагаемой «российской угрозы». Об этом рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde.

«Начиная с осени 2025 года, политические и военные лидеры все чаще предупреждают о возможном конфликте в течение пяти лет. Немецкая армия недавно даже заявила, что готовится к нему в течение двух-трех лет, ожидая эвакуацию тысячи раненых в день. Это поворотный момент. Однако, несмотря на растущую обеспокоенность в Европе, эта новая реальность еще не проникла в наше общество. <...> В Европе вновь проявляются пацифистские настроения», – отметил он.

По его словам, сейчас европейцы «отказываются признавать воинственный характер российского государства». И, с точки зрения историка, пацифизм европейцев кажется «неоправданным».

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к войне с конфликту с Россией. Затем премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что лидеры ЕС намерены подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС и отметил, что европейцы создают образ врага из России, чтобы прикрыть свои ошибки.

Ранее Орбан заявил о приближении Европы к войне.