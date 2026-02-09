Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

Во Франции рассказали о пацифизме европейцев на фоне «российской угрозы»

Историк Одуэн-Рузо: ожидание войны еще не проникло в европейское общество
Jana Rodenbusch/Reuters

Ожидание войны с Россией еще не «проникло» в европейское общество, а в ЕС вновь проявляется пацифизм на фоне предполагаемой «российской угрозы». Об этом рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde.

«Начиная с осени 2025 года, политические и военные лидеры все чаще предупреждают о возможном конфликте в течение пяти лет. Немецкая армия недавно даже заявила, что готовится к нему в течение двух-трех лет, ожидая эвакуацию тысячи раненых в день. Это поворотный момент. Однако, несмотря на растущую обеспокоенность в Европе, эта новая реальность еще не проникла в наше общество. <...> В Европе вновь проявляются пацифистские настроения», – отметил он.

По его словам, сейчас европейцы «отказываются признавать воинственный характер российского государства». И, с точки зрения историка, пацифизм европейцев кажется «неоправданным».

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к войне с конфликту с Россией. Затем премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что лидеры ЕС намерены подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС и отметил, что европейцы создают образ врага из России, чтобы прикрыть свои ошибки.

Ранее Орбан заявил о приближении Европы к войне.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!