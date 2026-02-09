Борется с инфекциями, улучшает мужское здоровье: 10 полезных свойств имбиря

Чем полезен имбирь, кому он противопоказан и как его правильно употреблять

Имбирь — уникальная пряность и одно из древнейших лекарственных растений. Регулярное употребление корня имбиря может благотворно влиять на память, уменьшать боли в суставах и снижать уровень сахара в крови. За что еще ценится это растение, а кому оно противопоказано — в материале «Газеты.Ru».

Что такое имбирь

Имбирь лат. zingiber officinale — это многолетнее травянистое растение. У него есть разные названия: имбирь аптечный, имбирь лекарственный, имбирь настоящий, имбирь обыкновенный. В России его чаще всего именуют просто имбирь, причем название одинаково как для сырых корневищ растения, так и для приправы, которую из него получают.

Имбирь считается настоящим корнем здоровья, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

Имбирь веками использовали в Азии, Индии и на Ближнем Востоке. От свежих ломтиков в чае до молотого порошка в блюдах, он отлично вписывается в повседневный рацион, согревая тело и укрепляя здоровье. Ольга Яблокова тренер-нутрициолог

У имбиря высокие побеги, которые могут достигать 1–1,5 метра. Он красиво цветет — яркими, чаще всего алыми цветками. Однако ценят в имбире отнюдь не их, а мясистые клубневидные корневища.

Имбирь любит тепло, тень и влагу. Его родина — Юго-Восточная Азия. В Европу он попал в Средние века, в России начал активно применяться с ХVI века. Сейчас растение культивируют в Индии, Китае, Австралии и других странах.

Сегодня имбирь доступен в различных формах. В продаже чаще всего встречается свежий корень, сушеный молотый имбирь, а также маринованные или засахаренные ломтики. Существуют концентрированные продукты на его основе — например, эфирное масло или экстракт. Имбирь также широко используется как ингредиент: его добавляют в азиатские соусы, напитки, смеси пряностей и готовые продукты.

Полезные свойства имбиря

С давних времен имбирь используется в качестве пряности и растительного лекарственного средства.

Как использовали имбирь в древности • На Востоке верили, что корень имбиря способен отгонять злых духов.

• Конфуций отмечал, что имбирь очищает разум, омолаживает организм и способствует долголетию. Мудрец включал его в состав напитка «Эликсир Горного Духа».

• В Индии имбирь считали особым растением, посланным богами.

• В некоторых странах имбирь служил эквивалентом денег.

• Во время чумы в Европе имбирь использовали для профилактики заболевания.

В имбире содержатся:

эфирные масла, главный компонент зингиберен — он придает имбирю характерный вкус;

витамины C, B1, B2;

незаменимые аминокислоты;

гингерол — растительное вещество, которое придает терпкость вкусу и аромату имбиря.

Чем полезен имбирь

Помогает бороться с инфекциями. Имбирь укрепляет иммунитет благодаря витамину C, эфирным маслам и растительному веществу под названием гингерол. Вместе эти компоненты могут стимулировать иммунный ответ. Регулярное употребление может способствовать снижению частоты простуд, помогая организму быстрее справляться с инфекциями.

Снимает воспаление и помогает при артрите. Противовоспалительное действие гингерола может подавлять цитокины — вещества, которые вызывают отеки и боли при артрите и остеохондрозе. Исследования подтверждают, что регулярное употребление имбиря может уменьшать боль в суставах.

Улучшает пищеварение. Имбирь может улучшать пищеварение, стимулируя моторику желудочно-кишечного тракта. Он стимулирует секрецию ферментов, помогая снимать спазмы и вздутие.

Снимает тошноту. Особенно ценен имбирь при тошноте: гингерол может блокировать серотониновые рецепторы в кишечнике и мозге, уменьшая укачивание. Полезные вещества, содержащиеся в растении, расслабляют мышцы желудочно-кишечного тракта и уменьшают рвотные позывы.

Обладает антиоксидантными свойствами. Имбирь защищает клетки от свободных радикалов: зингерон помогает нейтрализовать окислительный стресс, что может замедлять старение и снижать риск хронических болезней.

Помогает при диабете. Согласно исследованиям, имбирь может понижать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

Помогает контролировать вес. Имбирь может ускорять метаболизм и продлевать чувство сытости.

Благотворно влияет на сердце. Имбирь снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, способствуя разжижению крови и мягкому снижению давления.

Положительно влияет на репродуктивную функцию у мужчин. Имбирь улучшает качество спермы и параметры сперматозоидов: концентрацию, жизнеспособность, подвижность. Также добавки имбиря, по некоторым данным, усиливают выработку тестостерона у мужчин.

Способствует профилактике нейродегенаративных заболеваний. Имбирь содержит биологически активные соединения, которые могут ослабить симптомы неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, мигрень и эпилепсия.

Возможный вред имбиря

Имбирь безопасен в умеренных дозах, однако его жгучие вещества раздражают слизистую, отмечает нутрициолог.

Имбирь противопоказан:

при язвах, гастрите с повышенной кислотностью, рефлюксе, поскольку усиливает кислотность желудочного сока;

при желчекаменной болезни, так как у имбиря есть свойство стимулировать выброс желчи, и он может спровоцировать неприятные ощущения и нарушения в работе желчного пузыря, пояснила Ольга Яблокова.

при гипотонии — может снижать давление;

при приеме антикоагулянтов (аспирин, варфарин и др.) — существует риск кровотечений, так как имбирь разжижает кровь;

при аллергии — аллергическую реакцию имбирь вызывает редко, но такие случаи возможны;

во время беременности.

Рекомендации по употреблению имбиря

Имбирь можно употреблять ежедневно, но в меру, предупреждает тренер-нутрициолог. Продукт рекомендуется добавлять в чай или готовые блюда.

3 грамма в день оптимальная суточная доза свежего корня имбиря для взрослого

Это примерно 1 чайная ложка натертого корня.

«Сушеный имбирь будет более концентрирован, поэтому его суточная норма — 0,5 г в сутки», — подчеркнула Ольга Яблокова.

Для беременных женщин перед употреблением имбиря необходима консультация с врачом, обычно допустимая дозировка не превышает 1 г в день.

Можно комбинировать имбирь с лимоном для усиления иммуностимулирующего эффекта и улучшения вкуса. Если добавить перец, то содержащийся в нем пиперин усилит биодоступность свойств имбиря. А мед смягчит жгучий вкус. Ольга Яблокова тренер-нутрициолог

В кулинарии имбирь подойдет к множеству блюд: с ним можно мариновать мясо, готовить супы, рыбу и бобовые. Он добавит пикантности и по-новому раскроет блюдо.

Как выбрать и хранить имбирь

Свежий корень. Выбирайте упругие, плотные корневища с гладкой кожицей, без морщин, пятен или плесени. Для хранения в холодильнике (до трех недель) положите неочищенный имбирь в бумажный пакет. Очищенный корень нужно плотно завернуть в пленку, убрать в контейнер и использовать за одну–две недели.

Маринованный имбирь. Покупайте продукт с натуральным составом, без искусственных добавок. После вскрытия храните банку в холодильнике и используйте в течение срока годности.

Сушеный имбирь. После вскрытия фабричной упаковки пересыпьте специю в герметичную банку и храните в темном сухом месте. Аромат и свойства лучше всего сохраняются около полугода.

Применение имбиря в народной медицине

В народе имбирь давно известен как универсальное средство, отмечает Ольга Яблокова.

В частности:

при мигрени растирание висков ломтиками имбиря снимает спазмы и уменьшает боль;

имбирное масло для массажа расслабляет мышцы и помогает снять болевые ощущения;

ингаляции с имбирем очищают дыхательные пути, облегчая дыхание при простуде.

для улучшения пищеварения используется компресс: натертый имбирь смешивают с медом и прикладывают к животу на 20 минут.

Также нутрициолог советует обратить внимание на несколько рецептов.

Имбирный чай для иммунитета

Взять свежий корень имбиря, нарезать тонкими пластинами и залить водой температурой 90 градусов.

На 15-20 грамм продукта понадобится примерно 1 литр воды.

Дать настояться 15 минут.

В чай можно добавить куркуму, гвоздику, корицу, дольки лимона, ложку меда.

Пить небольшими порциями по 150 мл два-три раза в день.

«Такой чай можно применять при простуде, насморке, гриппе. Имбирь будет замедлять распространение вируса, а входящие в его состав антиоксиданты — уменьшать воспаление. Имбирный чай поможет снизить проявление симптомов заболевания и быстрее выздороветь», — подчеркнула Ольга Яблокова.

Чай также может улучшить пищеварение, избавить от тошноты и изжоги. Он тонизирует организм и ускоряет метаболизм.

Чечевица с имбирем

Ингредиенты на 1 порцию:

чечевица — 70 г в сухом виде;

помидоры черри — 5 штук;

чеснок — 2 зубчика;

корень имбиря — 2-3 г;

специи: перец, соль, карри, куркума — по вкусу.

Чечевицу предварительно замочите на 8-10 часов. Затем слейте воду, заново залейте чечевицу и варите ее на небольшом огне.

Через 5-7 минут добавьте к чечевице нарезанные помидоры, мелко порубленные чеснок и половину имбиря. Варите еще 5 минут.

Добавьте специи, перемешайте и готовьте еще в течение 8–10 минут.

Выложите на тарелку, а оставшийся имбирь натрите на терке сверху.

Такое блюдо обладает ярким вкусом. Благодаря чечевице оно богато растительным белком, клетчаткой, железом. А имбирь прекрасно раскрывает все свои полезные свойства.

«Имбирь — важный продукт в рационе. Он поможет укрепить и поддержать иммунитет, благотворно скажется на здоровье всего организма. В сезон гриппа и простуд имбирь помогает справиться с недугом быстрее. Яркий вкус имбиря разнообразит блюда и поможет согреться в холодное время. Такой ценный корень стоит включать в рацион на регулярной основе», — рекомендует нутрициолог.