Почему экономить на еде стало не стыдно и даже модно

Что творится! На капусте, пишут, все помешались. Она хит сезона, символ года, суперфуд. В модных ресторанах из нее сочиняют десерты. На домашних кухнях она тоже снова желанный гость — хозяйки с ней теперь и фотосессии устраивают. А главное, быть в тренде теперь может каждый. Капуста все еще недорога, даже подешевела за год. Неужели экономить на еде теперь можно красиво, легко и с пользой?

Вопрос, знаете ли, не праздный.

Нет, капуста, спору нет, хороша сама по себе. Вкусная и просто невероятно полезная. Витамин С — это понятно, но еще и В, А, Р, К, U. А еще в ней кальций, калий, фосфор. Клетчатка, само собой. Капуста универсальна — это вам и борщ, и голубцы, и бигос, и салаты. И, да, этот прекрасный овощ совершенно не разорителен. Будем честны, это тоже огромный плюс.

Этот плюс не единожды старались превратить в минус. Капустными образами, случалось, спекулировали, чтобы погрузить людей в самую настоящую депрессию. Взять хоть Оруэлла. Помните, в его мрачном мире пахло вареной капустой? Этот запах был символом нищеты, убожества, беспросветности. Гнусные инсинуации! Грязный поклеп на чудесный овощ! А что бы сказал чопорный англичанин доведись ему отведать сaramelized cabbage? То-то же! Устыдился бы чертов сноб.

Да, понятно, что капусту под карамелью, капустные сметанники и капустные стейки подают нынче в концептуальных заведениях в том числе и потому, что им надо сокращать издержки. За один только январь в столице закрылось полсотни ресторанов. Никому не хочется той же участи.

Так и правильно. И вот капуста. Но скажите же — хорошо. Ведь это гениальное в своей простоте решение.

Ну и люди тоже подтянулись. Подглядели в ресторанах фишки и взялись экспериментировать. Необязательно с десертами или еще какими сложно закрученными блюдами, но голубцы стали готовить по-новому. И салат у них теперь не витаминный, а, как водится, коул слоу. И капусту теперь не просто квасят, а делают кимчи. Не забывая при этом про эффектные селфи.

Ну и на здоровье, как говорится. А вопрос меж тем остается прежним. Легко ли экономить на еде? Чтоб с огоньком. И с толком.

Вообще навык полезный. Если с умом и в меру. Если кому старая добрая капуста (но лучше, конечно, свежая) заменила ягоды годжи или, прости господи, карамболу и люди не убиваются, как же они теперь приличным гостям в глаза смотреть будут, то и отлично.

Но не капустой же единой. Впрочем, она вроде и не претендует на эксклюзивность, она только на время возглавила тренд. А так-то можно еще брюкву с редькой вспомнить. Их тоже в ресторанах вовсю подают. И много еще растительности хорошей и разной. Забытые злаки вот тоже нынче переживают второе рождение: полба там, ячмень, просо. Хотя на волне ажиотажа некоторые производители уже такие цены ломить стали, что дешевле стейками закупиться.

Но в этом всем, конечно, надо разбираться. Новые рецепты из привычных бюджетных продуктов надо еще освоить, к забытым блюдам из глубин веков надо еще привыкнуть. А еще стоит научиться все сочетать, чередовать. Поначалу это даже интересно. Как квест практически. Но рано или поздно сосредоточенность на меню, его тщательнейшее планирование начинает утомлять. А потом и вовсе понимаешь, что экономишь на рубль, а времени тратишь больше на тысячу. Ведь мог бы вместо листания каталогов супермаркетов, изучения блогов о вкусной и здоровой пище и шинкования этой гребаной капусты поработать. Потому что игра в шеф-повара все равно уже перестала быть увлекательной, все опять превратилось в банальное дежурство у плиты, только теперь оно растягивается на целые часы. И вот думаешь, а не послать ли все к черту. И, конечно же, посылаешь.

Причем даже работу за деньги не выбираешь в качестве альтернативы. И в ресторан не идешь. Выдохся, устал.

Просто заказываешь самую вредную, самую жирную пиццу. Или заруливаешь в магазин и сметаешь гору полуфабрикатов, в которых ни белка толком, ни клетчатки, но которые стоят как концентрированное и сбалансированное питание космонавтов. А то и вовсе закидываешься вечером, не приходя в сознание, какими-нибудь пустыми углеводами, непонятно откуда взявшимися в твоем доме. Жить правильно, осознанно, здорово — тяжело и скучно, энтузиазм быстро рассеивается, а срыв наступает такой, что прошлые прегрешения кажутся невинными шалостями.

Нет, экономить по-прежнему трудно. Особенно на насущном. Но есть и хорошие новости. Если, конечно, они хорошие. Это как посмотреть на самом деле. Экономить трудно, а говорить об этом стало легче.

Возмущаться ценами теперь не только не стыдно — сегодня это обязательная часть светской беседы. Даже если речь о ценах на продукты. И особенно если речь о них.

Теперь об этом говорят как о ценах на нефть и котировках акций. Шутка ли, какое серьезное издание ни открой — всюду сводки, насколько упали в натуральном выражении продажи масла и мяса, как пытаются справиться с падением потребительского спроса рестораторы и ретейл, какие еще затейливые формы принимает инфляция. Только обсудили шринкфляцию и скимпфляцию, тут как тут новый тренд — чипфляция. Нескучно, в общем.

Да, теперь урезать себя даже в повседневных расходах и признаваться в этом не зазорно. Не то что раньше — в эпоху достигаторства и прочего успешного успеха.

Теперь тотальная экономия не личная неудача, а общая судьба. А так оно все равно легче. Спокойнее, что ли. Главное, чтобы тренд совсем уж не затягивался. Долго-то на капусте не протянешь. Ладно, пойду, что ли, удон сварганю. С капустой, естественно. Очень вкусно! Рекомендую.

