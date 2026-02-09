Названо самое сложное десятилетие жизни

Conversation: люди сильнее всего устают в 40 лет

Многие отмечают, что в 20 лет энергии хватало на недосып, ночную работу и активную жизнь без ощутимых последствий. К 40 годам эта «выносливость» часто исчезает, а усталость становится хронической. Однако, как показывают данные физиологии и нейробиологии, причина этого состояния не столько в старении, сколько в совпадении нескольких факторов. Об этом сообщает портал The Conversation.

В раннем взрослом возрасте большинство биологических систем работает на пике. Мышечная масса максимальна даже без тренировок, а мышцы — это метаболически активная ткань, снижающая энергетические затраты на повседневные действия. Митохондрии — клеточные структуры, отвечающие за выработку энергии, — в молодости более многочисленны и эффективны, а сон содержит больше фаз глубокого медленного сна, связанных с восстановлением.

Кроме того, гормональные ритмы в 20 лет отличаются стабильностью. Кортизол, мелатонин, гормон роста и половые гормоны вырабатываются по предсказуемым суточным циклам, что обеспечивает ровный уровень бодрости.

К 40 годам ни одна из этих систем не «ломается», но небольшие изменения начинают накапливаться. Мышечная масса постепенно снижается, если ее не поддерживать силовыми нагрузками. Из-за этого даже обычная физическая активность требует больше энергии. Митохондрии работают менее эффективно, и организму становится сложнее компенсировать недосып или стресс.

Сон в этом возрасте часто становится более фрагментированным: его продолжительность может сохраняться, но доля восстановительных фаз уменьшается. В результате усталость накапливается, а не исчезает после одного отдыха.

Отдельную роль играет гормональная нестабильность, особенно у женщин. Проблему создает не столько снижение уровня гормонов, сколько их колебания, нарушающие терморегуляцию, сон и энергетические ритмы.

Наконец, на 40 лет часто приходится пик когнитивной и эмоциональной нагрузки: управленческие функции, ответственность, забота о детях и пожилых родственниках. Работа префронтальной коры мозга, отвечающей за планирование и контроль, требует значительных энергетических затрат и по влиянию на утомление сопоставима с физическим трудом.

При этом данные исследований показывают, что в более позднем возрасте ситуация может стабилизироваться. После переходных периодов гормональные системы выравниваются, жизненные роли упрощаются, а когнитивная нагрузка снижается. Сон может становиться короче, но эффективнее, а силовые тренировки и физическая активность в 60–70 лет по-прежнему способны улучшать метаболизм и субъективный уровень энергии.

По мнению ученых, выраженная усталость в 40 лет — это не признак неизбежного упадка, а результат несоответствия между меняющейся биологией и максимальными жизненными требованиями. Это состояние не финал, а сигнал о том, что условия игры изменились.

