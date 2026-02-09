Табаков, Добронравов, Ширвиндт. Кто пришел проститься с актрисой Чиповской

Размер шрифта
В Театре Вахтангова состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской.

Она была больше известна театральному зрителю, в частности, по ролям в спектаклях «Война и мир», «Принцесса Турандот», а на экранах появлялась в фильмах «Смотрины», «Затишье» и «Елки 3».

Проститься с матерью пришла ее дочь — 38-летняя звезда «Елок» и сериала «Оттепель» Анна Чиповская, а также друзья и коллеги Юрий Чурсин, Павел Табаков и многие другие. На церемонии присутствовали бывший муж Анны Чиповской режиссер и актер Дмитрий Ендальцев, актрисы Яна Сексте и Софья Эрнст, Ольга Тумайкина, Елена Скороходова, Анна Антонова и народная артистка РФ Юлия Рутберг, актеры Виктор Добронравов, Артем Быстров, телеведущий Михаил Ширвиндт. Актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом Чиповской.

Ольга Чиповская умерла 4 февраля в возрасте 67 лет. По данным СМИ, причиной смерти могли стать проблемы с сосудами. Директор Театра Вахтангова рассказал, что в последние годы женщина серьезно болела, но об этом знали лишь самые близкие.
 
