Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россиянам напомнили, в каких случаях можно лишиться питомца за долги

Юрист Хаминский объяснил, при каких условиях приставы заберут кошку или собаку
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Должник может лишиться питомца в том случае, если он использует его как инструмент для бизнеса или является предметом залога. Об этом в беседе с RT россиянам рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Закон исходит из того, что домашние животные — это имущество, которое может быть изъято по долгам гражданина, как и любое другое. Однако в реальности все будет зависеть от того, в каком качестве животное используется хозяином», — сказал юрист.

На обычных домашних питомцев распространяется «имущественный иммунитет», их приставы не заберут в счет погашения кредитов или штрафов. Забрать могут только тех животных, которых используют для племенного разведения и получения дохода.

До этого руководитель юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинов заявила, что в российском законодательстве сохраняется неопределенность правового статуса домашних животных, что затрудняет их использование в качестве актива при взыскании долгов.

Ранее депутаты хотели ограничить число домашних животных в квартирах.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!