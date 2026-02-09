Россиянам напомнили, в каких случаях можно лишиться питомца за долги

Должник может лишиться питомца в том случае, если он использует его как инструмент для бизнеса или является предметом залога. Об этом в беседе с RT россиянам рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Закон исходит из того, что домашние животные — это имущество, которое может быть изъято по долгам гражданина, как и любое другое. Однако в реальности все будет зависеть от того, в каком качестве животное используется хозяином», — сказал юрист.

На обычных домашних питомцев распространяется «имущественный иммунитет», их приставы не заберут в счет погашения кредитов или штрафов. Забрать могут только тех животных, которых используют для племенного разведения и получения дохода.

До этого руководитель юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинов заявила, что в российском законодательстве сохраняется неопределенность правового статуса домашних животных, что затрудняет их использование в качестве актива при взыскании долгов.

Ранее депутаты хотели ограничить число домашних животных в квартирах.