Российские мужчины признают только авторитет матери

Плохую весть я вам принесла, дамы. Не все в порядке в нашем королевстве: 31% российских мужчин главным авторитетом считают маму! Об этом говорит свежее исследование портала SuperJob. Как читать эти данные? Не треть мужчин ставят маму выше всего, а «большинство». Потому что в списке авторитетов мамы лидируют.

Жены — на втором месте, со значительным отставанием: женам верят и доверяют только 26% наших мужчин.

Что это значит? А то, что если вы, дорогие женщины, вышли замуж, тащите на себе дом, стираете, убираете, маникюр у вас, педикюр, фитнес в семь утра, детские уроки и еще две работы, чтобы дом стал полная чаша, то в чаше этой распоряжаться, вероятнее всего, будет стараться чья-то мама.

Конкретно — вашего мужа. Но если у него мать на первом месте, то вы для такого мужа всего лишь кто-то. Главная — мама. А так как у нас в семьях все еще царит курс на патриархат или хотя бы соблюдается его видимость, то последнее слово в семье остается за мужчиной. Который, как выясняется, слушает свою маму.

Таким образом, в трети российских семей при обсуждении траты накоплений, выборе квартиры, места и время отдыха решающее слово имеет свекровь. Она буквально будет решать, как вам жить.

Увы, но часто свекрови решают, что готовить, как питаться, в какой кружок отдать ребенка. Муж, конечно, что-то изобразит волевое, но потом честно признается, что так ему посоветовала мама.

Во многих семьях у нас свекрови решают, какую машину купить молодым. Понятно, что ту, на которой удобнее ездить на дачу. Свекровь решит, на футбол вы поедете, на концерт или на прополку помидоров. И она, конечно, будет советовать сыночке, какую ему выбрать работу. И какая ему нужна жена.

Иметь мужа, который слушается маму, — большая беда. Жена такого мужа в своем доме и в своей семье не хозяйка — за нее хозяйничает свекровь, которая может иметь вздорный характер. Обычно такие семьи много ссорятся из-за воспитания детей, кормления, питания, потому что свекрови всюду лезут со своими ценными советами. Сами они детей растили в яслях, кормили их из бутылки, так как в СССР грудное вскармливание было непопулярно, зато в семье сына эти женщины — первые советчицы по режиму ребенка, графику допаивания, докармливания. Они достают молодую мать советами по борьбе с коликами, информацией о пользе укачивания и рекомендуют исключить из питания огурцы, так как они якобы проникают в молоко.

Еще большая в таких семьях беда — это деньги маме. Сыновья влиятельных мам стараются им помогать, пока еще мамы сами работают. Во времена моей молодости дети рано начинали подрабатывать, помогать родителям. Но и сепарировались рано, после чего родители старались помогать детям, особенно молодым.

Сейчас — иначе. В сыновей долго вкладывают, но когда они начинают работать и зарабатывать, то словно бы возвращают матери долги. Вот, к примеру, парень 27 лет. Женился, оба работают, заработок одинаковый, снимают жилье, копят на ипотеку, но муж каждый месяц перечисляет часть зарплаты маме, оплачивает ее отпуск и лечение. Маме 50, работает. «Она меня родила, воспитала». Таких семей очень много.

И много разводов, где жены устают от жизни, в которой часть денег уходит работающей маме. Читала душераздирающую историю: «Мне 40, мужу 27, его матери 47. Треть зарплаты отсылает ей на хотелки, рождение дочки ситуации не изменило. Свекровь получает больше меня и мужа. Устала оплачивать чужую красивую жизнь».

Беда. И мужчины эти, привязанные к мамам, часто истеричны, импульсивны, нерешительны. Дети мам. Воспитают они, как ни странно, не сыновей своим женам, а внуков бабушкам. Такие мужчины и детям внушают, что все надо бабушке, что бабушка заслужила, поила, кормила, а мать никто.

У проблемы есть и другая сторона. Я посмотрела внимательно, кого считают авторитетами наши мужчины. На втором месте — жена. Отца вообще не приводят. Самый близкий человек для мужчины — мать, жена – на втором месте, дети — на третьем. Для 1-3% респондентов близкими стали отец, брат, сестра, друзья.

То есть отцы в жизни наших граждан существенной роли не играют, причем, тут речь идет о представителях обоих полов. Отец не авторитет и даже не упоминается среди уважаемых персон. Близких отношений с отцом у наших людей нет. Собственно говоря, кто в российской модели современной семьи отец своим детям, непонятно.

Но мы знаем, что отцу взрослых респондентов сегодня 40-70 лет. Это человек, который родился в СССР, мог там успеть выучиться и даже поработать. Он застал 1990-е, безденежье, незащищенность, бандитизм, алкоголизм, наркоманию. Работы у него не было или была непонятно какая. Сына он не воспитывал или воспитывал не пойми как. И сын его тоже ни во что не ставит. Своего сына такой мужчина будет дрессировать на уважение к себе, будет выбивать из него почтение и в итоге вырастит затравленного низкорангового самца, который будет вымещать беспомощность и обиды на жене и детях.

Заметьте, что у наших мужчин среди авторитетов нет коллег, начальников, почти не встречаются друзья. Я помню время, когда еще говорили: «А я хочу быть как наш инженер». Или: «Наш директор — крутой мужик». Были авторитеты, на кого равнялись. Один родственник, геолог, в 1990-е рассказывал: «Я всем обязан нашему завотделом, он научил меня читать и думать».

Сейчас такие отношения редкость, потому что нарушена живая конкуренция. Руководят не всегда лучшие. И женщин много руководителей. Меня это, конечно, радует, но для мужчины женщина-начальница не авторитет.

Мужчин до 30 в России больше, чем женщин. Но авторитетом у них пользуются мамы. Что из этого получится, я даже боюсь предположить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.