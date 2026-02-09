Размер шрифта
Врач предложила известной певице стерилизацию после пятых родов

Певица Эллис-Бекстор пожаловалась, что семь лет назад ей предложили стерилизацию
Известная британская певица Софи Эллис-Бекстор рассказала, как семь лет назад врач предложила ей стерилизацию после рождения пятого ребенка. 46-летнюю звезду цитирует Daily Mail.

У артистки пятеро сыновей, рожденных в браке с 46-летним мужем-музыкантом Ричардом Джонсом.

Эллис-Бекстор, которая в то время ждала младшего сына Микки, вспомнила, как гинеколог, с которой она никогда раньше не встречалась, сначала напугала ее, рассказав о рисках беременности в 39 лет — потере крови, повреждении органов.

«Это из-за моего возраста? Из-за того, сколько у меня было детей? Это потому, что она считает меня безответственной?..» — рассказывает она, какими вопросами задавалась в тот момент.

Исполнительница также рассказала о другом неприятном случае, который произошел после того, как у нее случился выкидыш.

«Однажды у меня был выкидыш, некоторое время назад, и мне сделали УЗИ. Когда я вышла из палаты, то подошла к стойке регистрации, и женщина спросила: «Вам нужны какие-нибудь снимки? Распечатать ли снимки?». Значит, она понятия не имела, что произошло в кабинете», — делится она.

В 2021 году Эллис-Бекстор рассказала о пережитом в 17 лет изнасиловании.

Ранее Валерия рассказала, что забеременела от Пригожина и потеряла ребенка.
 
