Россияне смогут собрать коллекцию талисманов на удачу

«Перекресток» выпустил коллекцию талисманов
«Перекресток»

Торговая сеть «Перекресток» выпустила коллекцию мишек-талисманов «ЛакиМиши», сообщает пресс-служба торговой сети.

Каждая игрушка из коллекции, как отметили представители торговой сети, символизирует удачу в одной из сфер жизни.

Всего коллекция включает 20 персонажей, среди которых Краш (удача в любви), Грейд (карьерный рост), Лав (семейное счастье) и другие.

Россияне смогут получить талисманы за покупки в «Перекрестке» с 5 февраля по 13 марта 2026 года. Также торговая сеть провела «Охоту на удачу», победители которой находили в Москве игрушки и получили билеты на концерт.

Также в марте среди покупателей проведут розыгрыш с различными призами, среди которых лимитированные дизайнерские статуэтки от художника Покраса Лампаса.

Кроме того, обладатели игрушек смогут принять участие в финальном розыгрыше и выиграть различные призы.
 
