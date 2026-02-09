Евросоюз предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России

Европейский союз (ЕС) в рамках новых санкций против России предлагает внести в списки восемь российских Нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).

«ЕС предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, в 20-й пакет санкций», — говорится в сообщении.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается, и он еще не согласован. Также о разработке новых ограничений рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее в ЕС признали отсутствие права требовать от стран вне союза соблюдать санкции против РФ.