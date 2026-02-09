На Украине ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» СБУ

Российские военные ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ) Руслана Петренко. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Петренко координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой операторов БПЛА, которые наносили удары по территории России.

Рогов уточнил, что украинского офицера уничтожили на Купянском направлении.

8 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские бойцы ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) капитана десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергея Фисуна. Военкор рассказал, что Фисун участвовал в государственном перевороте на Украине, в ходе «Евромайдана» возглавлял одну из ячеек «Правого сектора», а позже пошел добровольцем в 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск.

По данным Поддубного, Фисун был уничтожен ударом беспилотника «Ланцет» на Славянском направлении.

Ранее российские военные уничтожили офицеров спецназа «Омега» в ДНР.