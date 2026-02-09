Размер шрифта
На Украине ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» СБУ

Рогов: старший офицер спецназа «Альфы» СБУ Петренко уничтожен под Купянском
Telegram-канал Владимир Рогов

Российские военные ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ) Руслана Петренко. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Петренко координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой операторов БПЛА, которые наносили удары по территории России.

Рогов уточнил, что украинского офицера уничтожили на Купянском направлении.

8 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские бойцы ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) капитана десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергея Фисуна. Военкор рассказал, что Фисун участвовал в государственном перевороте на Украине, в ходе «Евромайдана» возглавлял одну из ячеек «Правого сектора», а позже пошел добровольцем в 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск.

По данным Поддубного, Фисун был уничтожен ударом беспилотника «Ланцет» на Славянском направлении.

Ранее российские военные уничтожили офицеров спецназа «Омега» в ДНР.
 
