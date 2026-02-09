Размер шрифта
Ольга Бузова об идеальном свидании: «Когда возникает маленький мир»

Актриса Бузова заявила, что не ходит на свидания в парки
Певица и актриса Ольга Бузова рассказала о том, как видит идеальное свидание. Прямой эфир с участием звезды, посвященный премьере комедии «Равиоли Оли», состоялся в VK Видео.

По словам Бузовой, идеально, когда все совпадает, у нее есть время и она чувствует от мужчины искренний интерес и желание.

«Это может быть ужин в ресторане, это может быть поход в кино или просто... В другие места я, к сожалению, не хожу: я не знаю, что такое прогуляться по парку», — поделилась она.

Бузова отметила, что она на свидания в парки не ходит, потому что считает себя «самым узнаваемым человеком в стране».

«Идеально, когда возникает маленький мир между двумя людьми и никого вокруг», — заключила она.

«Равиоли Оли» стали для Бузовой дебютной главной ролью в большом кино. В фильме также снялись Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Эвелина Блёданс, Вольфганг Черни, Марина Федункив, Екатерина Шкуро и другие звезды российского кино.

В центре сюжета — история героини Бузовой, мужчина мечты которой обманом вынуждает ее вложить все деньги в пельменный завод и исчезает.

Ранее Ольга Бузова призналась, что влюбляется с первого взгляда.
 
