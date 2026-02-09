Глава пресс-службы премьера Британии ушел в отставку из-за скандала по делу Эпштейна

Sky News: глава пресс-службы Стармера ушел в отставку на фоне скандала с Эпштейном

Глава службы по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла страны в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит», — сказал Аллан.

Он пожелал премьеру Британии и его команде успехов.

Накануне глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку. Как стало известно, сделал он это из-за скандала с назначением друга Эпштейна послом в США. В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку «спасти премьер-министра».

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.