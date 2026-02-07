Почему учитель не обязан любить вашего ребенка

— У нашей снова тройбан по алгебре сияет. Ну сколько можно! Училка ее просто извела своими придирками. Все ей не то и не так, комментарии какие-то постоянно в адрес дочки. Не любишь детей — вон из профессии, нечего мучить ребят, — возмущается моя подруга, призывая меня присоединиться к ее праведному гневу.

Ну а я что? Я товарищ поддерживающий и сочувствующий, потому молча киваю и позволяю человеку высказаться. Да, бывают такие вредные математички. Да и не говорить же подруге, что любовь к ее чаду вообще ни разу не входит в перечень должностных обязанностей педагога!

Подруге — не говорю, а вам скажу.

Учитель не обязан любить вашего ребенка, не должен — и точка.

Ни вашего, ни любого другого своего ученика. А пока некоторые из вас уже начали недоуменно поднимать брови и писать яростные комментарии, разовью свою мысль. Устраивайтесь поудобнее.

Итак, когда я была молода и наивна, я рвалась в школу, чтобы научить всех в мире детей добру, свету и русскому языку с литературой. Естественно, я заочно любила своих учеников. Конечно же, я была уверена, что никогда не стану той самой пожилой ворчливой теткой с халой на голове, которая непременно ненавидит школьников — а иначе почему же она такая ворчливая? Я буду любить и привечать всех и каждого. И каждого буду одаривать вниманием, теплом и пресловутым индивидуальным подходом.

Столкновение с реальностью стало для меня очень болезненным. Оказалось, что любить надо не только тех, кто приходит на уроки вовремя, сдает домашние задания и внимательно слушает тебя, но и других — тех, кто не носит сменку, матерится через слово, устраивает на переменах драки, ломает парты и стулья, хамит и даже оскорбляет, записывает все это на камеру телефона и выкладывает в интернет.

«Очевидно, я просто недостаточно стараюсь», — думала я в слезах, закрывшись в туалете и пытаясь прийти в себя.

«Ведь это дети. Детки. И самым «плохим» любовь нужна больше остальных». Просто надо продолжать — так думала я тогда. Ну а если не получится, значит, я не создана для педагогики. Значит, вон из профессии.

Глупые ли мысли про необходимость любви, наивные, неправильные? Нет, самые что ни на есть правильные и разумные. Но очень уж далекие от современных школьных реалий, слишком идеализированные. Во-первых, чтобы на постоянной основе проявлять любовь к тем, кто порой не демонстрирует тебе вообще никаких ответных позитивных чувств (а зачастую и наоборот), надо подняться на уровень святости. Знаете ли вы таких людей вживую? Я нет. Во-вторых, та любовь, которую обычно ждут от нас, учителей, родители школьников — это любовь всепринимающая, всепрощающая и безусловная. То есть отцовская и материнская.

Родители, давайте будем откровенны: просто невозможно всех учеников любить такой родительской любовью.

Да и не нужно этого вашим детям, честное слово! У них есть вы, мамы и папы, и не требуется им учитель, который будет принимать ребенка любым. Ведь школа — это тренировка взрослой жизни, социальная игра, и в ней растущий человек воспитывается, становится опытнее, умнее, приспособленнее к существованию в обществе.

Мы же не тешим себя иллюзиями о том, что и нас, и отпрысков везде и всюду будут безусловно любить? Подумайте: почему-то нас не возмущает, что нашего дитятку может не любить его лечащий врач или психолог, репетитор или даже няня. Почему-то от этих специалистов мы требуем чего угодно, но не любви — и только в должностные обязанности учителей она год за годом пытается упорно проникнуть. Но — нет. Как бы ни было это больно и обидно осознавать, невозможна любовь к каждому ребенку. И есть у учителей и любимчики, и тех, кого они недолюбливают. И что же теперь делать?

Предлагаю отложить юношеский максимализм в сторону и вспомнить о том, что между любовью и откровенной нелюбовью есть целый спектр ощущений, чувств и эмоций, действий и принципов, которыми должен, по моему мнению, руководствоваться хороший учитель.

Это, например, уважение к человеку и его чувствам. Это чуткость, умение слушать и слышать, умение терпеливо ждать, пока маленький человек дойдет до каких-то своих открытий и осознаний, деликатно его к ним направляя. Это радость от работы, без которой очень сложно оставаться в строю. Это доброта и милосердие. Это гуманизм. Это (абсолютно уверена!) чувство юмора и самоирония.

Но, согласна, порой бывает и так, что перечисленных мной ценностей и принципов по отношению к детям педагог не показывает. Почему же? Очень многие учителя просто-напросто выгорели и не могут полноценно учить доброму и светлому. Колоссальная нагрузка, ужасающее отношение администрации, а порой и родителей с учениками (наверняка вы все видели нашумевшие видео со школьниками, нецензурно оскорбляющими своих педагогов прямо во время урока) — все это сказывается на моральном и физическом состоянии любого человека. И это не оправдание плохих учителей, а простое и понятное объяснение, как функционирует наша психика.

Еще один момент, о котором забывают очень многие родители, возмущающиеся из-за нелюбви учителей, — взаимность. Согласитесь, вам же будет куда комфортнее и приятнее общаться с вежливым коллегой, соблюдающим правила коллектива, нежели с тем, кто игнорирует любые требования и нормы? Очевидно, что к первому вы будете питать более теплые чувства, чем ко второму. Представьте себе, учителя — тоже люди, и потому не стоит требовать ни любви, ни иного, если ваш ребенок проявляет публичное неуважение, опаздывает, не делает домашнее задание, игнорирует правила школы и класса, забывает об элементарной вежливости и не планирует никак исправлять эту ситуацию.

Закругляясь, расскажу личную историю: мой старший сын пошел в первый класс, в коллективе 30 человек. Уроки начинаются в 8:20. Угадайте, сколько детей приходят вовремя? Человек 10-12, остальные регулярно опаздывают. Угадайте, у скольких из первоклассников есть сменка? У 21 ребенка — остальные без нее. «И что? Ну проспали, ну забыли, и чо? Она молодая, следы помоет», — комментируют ситуацию родители. «Она», если вы не поняли — это не девочка, которая пришла без сменной обуви, а учительница. Без комментариев, как говорится.

Мироустройство начинается с нас. Любовь, уважение, заботу ощущают прежде всего те, кто любит, уважает и заботится.

Делаем ли мы то, чего требуем от других? Проявляем ли те чувства, что хотим видеть в других? Думается, что те, кто ответил утвердительно, никогда не задавались вопросом, почему их ребенка кто-то не любит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.