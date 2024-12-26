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Главный Д'Артаньян России: Михаилу Боярскому — 75

Народному артисту РФ Михаил Боярскому исполнилось 75 лет

Будущий главный Д'Артаньян страны родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Детство будущего артиста прошло за кулисами театра имени Комиссаржевской, где служили его родители.

Однако свой профессиональный путь он начал в театре имени Ленсовета, где играл в разных спектаклях — от мюзикла «Бременские музыканты» до пьес Боровика, Рощина и Брехта.

Параллельно начал сниматься в кино, и в середине 1970-х обрел популярность, на пик которой он вышел после главной роли в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». С тех пор Михаил Боярский сыграл почти в 150 картинах и до сих пор продолжает активно сниматься. Участвует в телешоу, активно болеет за петербургский «Зенит».

В 1977 году Михаил Боярский женился на Ларисе Луппиан. Так получилось, что брак они заключали дважды — второй раз в 2009-м. Артисты начали встречаться еще во время репетиций мюзикла «Трубадур и его друзья». Будущая супруга народного артиста исполняла роль принцессы. У четы двое детей — сын Сергей и дочь Елизавета. Своей главной ролью Боярский считает роль «заботливого дедушки». У него четверо внуков, по двое от каждого из детей. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравят и члены семьи, и друзья, и коллеги.

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