Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

Украина намерена открыть в Европе центры для экспорта вооружений

Зеленский: в Европе появятся десять центров для экспорта украинского оружия
Efrem Lukatsky/AP

Украина намерена экспортировать вооружения в Европу, и в 2026 году она откроет 10 экспортных центров в странах ЕС. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств», – сказал Зеленский.

По его словам, в Европу будут экспортироваться прежде всего украинские БПЛА. Зеленский подчеркнул, что в середине февраля будет начато производство украинских дронов в Германии. Он отметил, что производственные линии уже действуют в Британии. Украинский лидер пообещал, что 2026 год «будет годом инвестиций» в украинские технологии.

«Сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах», – отметил он, добавив, что еще не все украинские компании чувствуют «такую свободу, чтобы выходить на другие рынки».

Также Reuters пишет, что на Украине сейчас насчитывается более тысячи производителей оружия и военной техники, большинство из которых — небольшие частные компании, основанные после 2022 года.

Издание отмечает, что оборонный сектор страны развивался быстрее, чем правительство могло закупать вооружения, и это побудило Киев обратиться к союзникам за поддержкой в финансировании внутренних закупок. Теперь же производители надеются воспользоваться повышением расходов европейских стран на оборону.

В сентябре Зеленский говорил о том, что Украина частично отрывает «управляемый экспорт» оружия. Также в октябре 2025 года Зеленский заявлял, что Украина готова экспортировать вооружение в США и Европу, если Запад будет «защищать» технологии.

Ранее Зеленский сообщил о получении Украиной несколько сотен «лучших в мире» истребителей.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!