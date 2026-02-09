В России впервые оштрафовали человека за лайки на YouTube

Baza: пенсионера из Мурманской области оштрафовали за лайки под видео на YouTube

Впервые в России суд оштрафовал жителя страны за лайки под роликами на видеохостинге YouTube. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что штраф в размере 30 тысяч рублей получил пенсионер с Украины Василий Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области. Суд признал мужчину виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Доказательством стали одобрительные реакции в виде лайков под видеороликами на YouTube-каналах, принадлежащих иноагентам.

В частности, доказано, что украинец поставил лайк под роликом о теракте 17 декабря 2024 года в Москве, в результате которого получили несовместимые с жизнью травмы начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов.

Йовдий признал вину, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую власть на Украине. Судья учел эти обстоятельства, а также тот факт, что мужчина является пенсионером, поэтому назначил ему минимальное наказание, предусмотренное статьей 20.3.3 КоАП РФ.

В 2024 году вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в социальных сетях. Парламентарий предложил дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ примечанием, что это не касается выражения эмоций в виде выставления реакций к публикациям в соцсетях.

Ранее мэр российского города посоветовал не ставить дизлайки под постами о СВО.