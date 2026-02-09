Размер шрифта
Ученые подсказали неожиданный метод борьбы с недосыпом

Sleep: сон можно «накапливать» заранее для преодоления периодов недосыпания
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Сон можно «накапливать» — дополнительные часы отдыха заранее помогают легче переносить недосып и быстрее восстанавливаться после перегрузок. К такому выводу пришли ученые из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep.

Исследователи проанализировали данные экспериментов, в которых участники перед ожидаемым периодом жесткого недосыпания увеличивали продолжительность сна до 9-10 часов в сутки. По сравнению с теми, кто спал в обычном режиме, такие люди лучше сохраняли внимание и работоспособность в период повышенной нагрузки и быстрее возвращались к нормальному состоянию после нее.

Эффект наблюдался даже у участников без исходного дефицита сна, что, по словам авторов, указывает на способность мозга создавать своеобразный «резерв». Предполагается, что во время удлиненного сна усиливаются процессы восстановления — очистка от метаболических отходов, восполнение энергетических ресурсов и поддержание нейронных связей, — которые затем расходуются в условиях перегрузки.

При этом ученые подчеркивают, что «сон впрок» не является универсальным решением и не компенсирует вред хронического недосыпа. Однако как краткосрочная стратегия — например, перед ночными сменами, экзаменами или периодами интенсивной умственной работы — предварительное увеличение продолжительности сна может быть эффективным и физиологически обоснованным способом снизить последствия усталости.

