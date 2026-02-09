Тайник в Подмосковье и $30 тысяч. ФСБ раскрыла детали покушения на генерала Алексеева

ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовали в 2025 году

Исполнитель покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован СБУ при содействии спецслужб Польши, заявили в ФСБ. Мужчина прошел огневую подготовку в Киеве и отправился в Москву следить за российскими военными. В декабре 2025 года ему поручили ликвидировать Алексеева за $30 тысяч. Корба забрал пистолет из тайника и направился в дом военачальника. Как Корба готовился к покушению и что известно о его сообщниках и их роли — в материале «Газеты.Ru».

Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала исполнителя покушения на первого замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева при содействии польских спецслужб в Тернополе (город на западе Украины) в августе 2025 года, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В вербовке Любомира Корбы был задействован его сын Любош 1998 года рождения — гражданин Польши, живущий в Катовице (город на юге Польши), отметили в ведомстве. Украинские спецслужбы проверили мужчину с помощью «полиграфа» и дали инструкции о способах связи в сервисе для видеозвонков Zoom. Кроме того, ему предоставили возможность потренироваться в стрельбе на полигоне в Киеве.

В августе прошлого года Корба приехал на территорию России по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва для убийства генерала Алексеева. Это подтверждает и его знакомый Виктор Васин, выступивший в роли подельника.

«Корба прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерал-лейтенанта Алексеева», — сказал Васин в ходе допроса.

Также Корба следил за высокопоставленными российскими военнослужащими в Московской области за ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

«За работу мне платили $2000 (около 155 тысяч рублей) в месяц», — признался мужчина.

Как Корба готовился к покушению?

Сотрудники СБУ поручили Корбе ликвидировать Алексеева в декабре 2025 года и в случае успешного выполнения задания пообещали перечислить вознаграждение.

«В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне пообещали выплатить $30 тысяч (более 2,3 млн рублей)», — сказал Корба.

Любомир Корба ФСБ/РИА Новости

В ходе подготовки к покушению он забрал из схрона в Подмосковье пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, которые заложили украинские спецслужбы. Кроме того, через тайник Корба получил электронный ключ от входной двери в подъезд дома, где проживал Алексеев. Ключ передала Зинаида Серебрицкая — она арендовала квартиру в доме военнослужащего.

6 февраля Корба вошел в подъезд, дождался появления Алексеева возле лифта и выстрелил в генерала четыре раза , отметили в ФСБ. Затем мужчина выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как следует из видеозаписи, обнародованной ФСБ, Корба взял с собой небольшую сумку через плечо, рюкзак и дорожную сумку.

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая Кадр из видео, полученного с камеры наружного наблюдения/ФСБ РФ/РИА Новости

«После исполнения мне было сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где был другой билет на Румынию. Из Румынии должен был ехать в Киев. В Киеве должна была встретить команда с генералом, которые давали мне задание», — рассказал Корба.

В итоге исполнитель покушения был задержан в ОАЭ по запросу российской стороны. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за оказанное содействие.

Впоследствии Корбу заключили под стражу. Он признал свою вину.

Чем занимался Васин?

Виктор Васин, как отмечают в ФСБ, арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы в период подготовки преступления и обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте.

«О чем я искренне раскаиваюсь», — сказал мужчина.

В ведомстве подчеркнули, что Васин участвовал в преступлении по террористическим мотивам и признал вину . По информации ФСБ, сообщник Корбы — сторонник Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), участвовал в протестных акциях в Москве, а также регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального».

Кроме того, Васин публиковал посты против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Что известно о Серебрицкой?

Серебрицкая уехала из России накануне покушения на генерала — 5 февраля. Она вылетела из Внуково в Стамбул, следует из обнародованного ФСБ документа с фотографией женщины.

По информации ТАСС, сообщница Корбы может находиться в Харькове, где проживает ее дочь, которая уехала на Украину несколько лет назад.

Серебрицкая родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Ворошиловградской области Украины (ныне — территория Луганской народной республики). Зарегистрирована в селе Хорошее на улице Кирова, где ее последний раз видели в 2024 году, выяснило РИА Новости. По данным агентства, женщина продавала свой дом.

В 1993 году она закончила Луганской техникум общественного питания по специальности товаровед. С 2013 по 2025 год работала управляющей в мясном магазине.

Женщина воспитывала четырех детей и регулярно ездила в Израиль, Турцию и Москву на заработки. До 2020 года у нее было украинское гражданство.

С 11 декабря 2025 года арендовала квартиру в доме №24 на Волоколамском шоссе, где проживает Алексеев.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля. Генералу удалось выжить, его госпитализировали. На следующий день военачальник пришел в сознание. Личности исполнителя и его сообщников были установлены в течение нескольких часов. По факту попытки убийства расследуется уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

МИД Украины отрицает причастность Киева к попытке убийства Алексеева.