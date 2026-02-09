В Челябинске тренер ударила ребенка ногой по голове и получила срок

Тренера из Челябинской области осудили за нанесение травмы восьмилетнему подопечному. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным ведомства, 30-летняя спортсменка ударила мальчика ногой в лицо. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. В результате школьник получил травму головы.
«Следствием повреждений стало посттравматическое косоглазие, потребовавшее хирургического вмешательства», – сообщается в публикации.
Медики не смогли устранить все последствия травмы, поэтому суд расценил действия женщины как нанесение тяжкого вреда здоровью.
В отношении педагога возбудили уголовное дело, сама фигурантка вину не признала и заявила, что не хотела причинять травму.
Суд приговорил тренера к 2,5 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, после освобождения она еще два года не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.
Также женщина выплатила компенсацию морального вреда семье. Мальчик получил миллион рублей, его мать – 300 тысяч.
