В Челябинске тренер ударила ребенка ногой по голове и получила срок

В Челябинске тренер попала под суд, ударив воспитанника ногой по голове

Тренера из Челябинской области осудили за нанесение травмы восьмилетнему подопечному. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, 30-летняя спортсменка ударила мальчика ногой в лицо. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. В результате школьник получил травму головы.

«Следствием повреждений стало посттравматическое косоглазие, потребовавшее хирургического вмешательства», – сообщается в публикации.

Медики не смогли устранить все последствия травмы, поэтому суд расценил действия женщины как нанесение тяжкого вреда здоровью.

В отношении педагога возбудили уголовное дело, сама фигурантка вину не признала и заявила, что не хотела причинять травму.

Суд приговорил тренера к 2,5 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, после освобождения она еще два года не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

Также женщина выплатила компенсацию морального вреда семье. Мальчик получил миллион рублей, его мать – 300 тысяч.

