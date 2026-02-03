От Мелитополя до Магадана. Как нацпроект «Инфраструктура для жизни» изменит жизнь россиян

Началось комплексное обновление российских городов и поселков. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» реновация жилого фонда и строительство социальной инфраструктуры происходят одновременно с модернизацией инженерных сетей, транспорта и общественных пространств. Ключевую роль в этом процессе играют проекты комплексного развития территорий (КРТ) и мастер-планы, по которым формируются долгосрочные траектории развития городов. К 2030 году условия жизни в 2160 опорных населенных пунктах планируется улучшить на 30%. Качество инфраструктуры региона определяется модернизацией коммунальной, дорожной, транспортной, социальной и городской инфраструктуры, а также улучшением жилищного фонда и реализацией крупных инвестиционных проектов. Изменения уже заметны по всей стране, хроника преобразований – в материале «Газеты.Ru».

Понятие «опорные населенные пункты» впервые было сформулировано в стратегии пространственного развития РФ, которую правительство утвердило в декабре 2024 года. Документ охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036-го. В стратегии обозначен приоритет развития 2160 опорных населенных пунктов, поддержка которых «способствует достижению национальных целей и обеспечению национальной безопасности».

В эту сеть включены города и городские агломерации, административные центры регионов, точки экономического роста независимо от численности населения, а также населенные пункты, где расположены критически важные инфраструктурные объекты. Более половины «опорников» – это малые города, поселки городского типа и села. С учетом прилегающих территорий они покрывают почти всю страну.

По нацпроекту к 2030 году не менее 5 млн семей в год будут улучшать жилищные условия.

«Одно из основных направлений национального проекта «Инфраструктура для жизни» – развитие 2 160 опорных населенных пунктов, в которых проживает более 75% населения страны. В прошлом году все регионы утвердили программы их развития. Они охватывают все ключевые сферы жизни: жилье, социальную инфраструктуру, коммунальные услуги, благоустройство, дороги, транспорт, места приложения труда и другое. Результатом станет улучшение качества среды для жизни на 30% к 2030 году. Отмечу, что, инвестируя в инфраструктуру «опорников», мы влияем на комфорт проживания и на близлежащих территориях», – заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Сегодня опорные населенные пункты становятся точками роста для окружающих территорий и пространственного развития страны.

«Раскачать экономику»

В процесс обновления городов активно включились воссоединенные регионы, где расположено 98 опорных населенных пунктов. «В них параллельно с развитием инфраструктуры необходимо раскачивать и экономику, – считает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. – И строительство нового жилья здесь является одной из важных задач: благодаря инвестпроектам застройщиков создается новая современная среда для жизни, и в целом растет экономическая активность: стимулируется развитие смежных отраслей, создаются новые рабочие места и растут налоговые поступления в региональные бюджеты. Недавно, например, в Запорожской области выдали первое разрешение на строительство пяти многоквартирных домов в Мелитополе».

В начале 2026 года Минстрой Запорожской области утвердил генеральный план городского округа Мелитополь. На сегодняшний день здесь проживает 192,3 тыс. человек. Генплан станет основным документом территориального планирования города до 2044 года. Он включает в себя решения по развитию социальной, транспортной, инженерной и туристско-рекреационной инфраструктуры, а также мероприятия в сфере экологии. Генплан был разработан Единым институтом пространственного планирования РФ.

«Работа строительного комплекса в воссоединенных регионах ориентирована на возвращение людей в свои родные места. Главная задача — создание комфортного и динамично развивающегося пространства для жизни, работы и отдыха. Минстрой России с 2022 года координирует как восстановление новых регионов, так и реализацию комплексных программ по социально-экономическому развитию. Утверждение генерального плана городского округа Мелитополь — важный этап в этой работе. Генпланом предусмотрены мероприятия по реновации жилого фонда, модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, восстановлению производственных мощностей промышленных предприятий, развитию туристско-рекреационного потенциала территории», – пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Одной из главных составляющих генплана является развитие социальной инфраструктуры. Документом предусмотрено строительство 34 детских садов и капитальный ремонт пяти дошкольных учреждений. Также в планах – модернизация восьми и строительство 11 школ, обновление семи объектов дополнительного образования.

Фонд развития территорий

Первые пять многоэтажек в Мелитополе рассчитывают сдать в 2027 году. В домах первой очереди 1252 квартиры, весь жилой комплекс будет состоять из 21 корпуса общей площадью 211 тыс. кв. метров. Здесь появятся школа и детский сад, будут оборудованы рекреационная зона и спортивные площадки.

Воссоединенные территории – один из приоритетов пространственного развития страны. При этом ставка делается именно на комплексную модернизацию (инструменты КРТ), которая способствует гармоничному росту населенных пунктов.

КРТ – что это такое

Одним из результатов реализации национальных проектов стало изменение подхода к градостроительной политике в целом. Вместо точечных застроек теперь акцент делается на комплексном развитии территорий. По программе КРТ на месте бывших промзон или районов с ветхим и аварийным жильем создаются новые жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой – школами, больницами, магазинами, торговыми центрами, спортивными и социальными учреждениями, дорогами.

В новые районы переселяются и жители аварийных и ветхих домов. С 2019 года по нацпроекту расселено порядка 900 тыс. человек из более чем 15 млн кв. метров аварийного жилья. На сегодняшний день в активной стадии реализации 1274 территорий общей площадью 26,9 тыс. гектаров.

Сделать развитие территорий действительно комплексным помогает специальный механизм финансирования – инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК).

Механизм ИБК позволяет регионам получать на развитие инфраструктурных проектов различной сложности льготные кредиты под 3% годовых на 15 лет. Погашение основного долга начинается только с третьего года пользования кредитом. Оператор этой программы – Фонд развития территорий.

«В стране большое внимание уделяется инфраструктурному развитию, и для этого в том числе действует эффективный инструмент поддержки регионов – инфраструктурные кредиты. Эта программа, в реализации которой участвует Фонд, позволяет строить в регионах школы и детсады, больницы и поликлиники, дороги и мосты, обновлять коммунальную инфраструктуру и общественный транспорт. Такая работа помогает улучшить условия проживания людей и способствует комплексному развитию территорий. С участием инфраструктурных кредитов на сегодняшний день в России завершено 984 объекта и мероприятия в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры», – рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Инфраструктурные кредиты обеспечили реализацию десятков проектов КРТ по всей стране.

Уфа: новый уровень жизни

Одним из лидеров по количеству и качеству проектов комплексного развития территорий стала Уфа. Город входит в число опорных населенных пунктов России и является ядром городской агломерации Республики Башкортостан. Первое разрешение на строительство по договору КРТ здесь выдали еще в начале 2024 года. Менее чем за два года на месте двухэтажных аварийных домов на улице Орджоникидзе вырос современный 16-этажный многоквартирный дом, который стал новым стандартом городской застройки.

Сейчас на соседних улицах строятся еще четыре похожих здания общей площадью более 39 тыс. кв. метров. В результате комплексного развития планируется провести реновацию всего квартала, благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны. Первая функциональная площадка с воркаут-зоной, тренажерами и амфитеатром заработает во дворе нового дома уже в первые месяцы 2026 года.

Уфа активно использует инструменты ИБК, чтобы развивать социальную инфраструктуру. В микрорайоне «Кузнецовский затон» Кировского района с помощью бюджетных кредитов построили школу на 2200 мест. Образовательное учреждение общей площадью более 34 тыс. кв. метров рассчитано на 95 классов. Здание построено в виде буквы «А» и разделено на блоки: для младших классов, среднего звена и пищеблока. Все учебные помещения спроектированы так, чтобы в них проникало как можно больше естественного света. На прилегающей территории расположены две баскетбольные площадки, поля для мини-футбола, теннисный корт, беговые дорожки, секторы для прыжков и комплекс уличных тренажеров. Также предусмотрены учебно-опытная зона для младших классов, огород для выращивания овощей и фруктов, цветники, зоны отдыха с игровыми площадками, теневыми навесами, скамейками и беседками.

«По количеству договоров КРТ Башкортостан находится в первой пятерке регионов наряду с Кировской и Тюменской областями, Краснодарским и Пермским краями. Мы планируем и дальше расширять географию проекта, осваивая все больше территорий», – отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Башкортостан Артем Ковшов.

На сегодняшний день в регионе заключено 37 договоров, общий градостроительный потенциал которых – более 3 млн в кв. метров.

Проекты КРТ создают основу для развития как районов, так и населенных пунктов.

Мастер-планы на будущее

Еще одним важным инструментом территориального развития становятся мастер-планы. Сейчас они разрабатываются для 200 городов, где расположены научные центры, объекты госкорпораций, реализуются крупные проекты, которые способствуют укреплению технологического суверенитета страны.

Особое внимание в мастер-планах уделяется взаимной увязке интересов бизнеса, промышленности и населения.

Это новый для России способ планирования – более детальный и продвинутый инструмент, чем традиционный генплан. Мастер-план предусматривает создание долгосрочной стратегии, учитывающей не только строительство и комплексное развитие территорий, но и решение социальных, демографических, экономических и экологических вопросов.

В документе учитываются все важные факторы – строительные нормы, инфраструктура, историческое наследие и другие особенности населенного пункта и региона в целом. Такой подход позволяет выявить наилучший вариант развития городской среды.

В числе первых был разработан мастер-план развития Магадана – одного из крупнейших населенных пунктов Дальневосточного федерального округа. Город расположен на побережье северной части Охотского моря, а его население – более 98 тыс. человек.

Сегодня жители Магадана сталкиваются с острой нехваткой качественного жилья. Более 93% зданий были построены в период с 1941 по 1995 год. Значительная часть из них – панельные дома первых индустриальных серий – со сроком эксплуатации от 50 до 70 лет. Поэтому первоочередной задачей местных властей стало жилищное строительство и создание комфортной городской среды.

«Магаданская область использует все доступные механизмы и инструменты созданного по поручению президента РФ Владимира Путина национального проекта «Инфраструктура для жизни» для улучшения качества жизни колымчан. В Магадане продолжается возведение нового микрорайона «Гороховое поле», с использованием механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций здесь строятся школа, детский сад, образовательный и реабилитационный центры, инженерные объекты. Стартовали работы по реновации центральной площади Магадана, обновляется транспортная инфраструктура. В 2026-м также запланировано проведение благоустройства четырех общественных территорий в Магадане, поселках Талая, Сеймчан и Омсукчан», — отметил Губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Стратегической задачей магаданского мастер-плана является создание новых рабочих мест, развитие сферы услуг, экономики знаний и сокращение оттока населения из региона.

«Мастер-план должен был сформировать план действий, необходимый для смены 30-летней тенденции угасания города на реалистичный план возрождения Магадана в современный центр управления развитием уникальных ресурсов обширного Колымского края. Это включает мероприятия по реконструкции ЖКХ, создание инфраструктуры для комфортной жизни — не только спортивные объекты и объекты здравоохранения, образования, но и масштабное благоустройство города, в том числе «выход к воде». Первый за десятилетия комплексный проект нового жилищного строительства «Гороховое поле» станет основой для сохранения и привлечения квалифицированных кадров. Законодательное закрепление понятия мастер-плана позволит повысить ответственность всех уровней власти при реализации таких документов», – рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Когда дома хорошо

Сейчас в Магадане ведут сразу несколько крупных строек, по завершении которых будет существенно улучшена ситуация с жильем. Новые микрорайоны «Гороховое поле» и «Нагаево» не только отвечают современным требованиям к комфорту, инфраструктуре и качеству общественных пространств, но и учитывают особенности жизни в условиях Севера.

«Гороховое поле», где ключи от первых 208 квартир уже получили новоселы, скоро станет новым культурным и спортивным центром с разнообразными торговыми площадками, кафе и ресторанами. Всего к 2030 году здесь планируется возвести шесть домов. Это 1073 квартиры общей площадью 204 тыс. кв. метров. Жилье здесь предоставляют переселенцам из аварийных домов (в рамках проектов КРТ) и молодым специалистам – врачам, педагогам, ученым, работникам культуры и спорта.

Одной из первых ключи от двухкомнатной квартиры в новом районе получила семья Новожиловых. В Магадан двадцатипятилетний Артем и его жена переехали из Перми, на новом месте у их уже родился ребенок. Молодая пара работает в новой инженерной школе, которая была построена по программе нацпроекта. Артем преподает информатику, а его супруга – учитель начальных классов. Пара решила переехать в Магадан так как глава семьи всегда мечтал жить на Дальнем Востоке – у моря.

Ближайшие планы развития Магадана наверняка порадуют Артема. Уже к 2030 году у города появится нарядный морской фасад – район «Нагаево», где сейчас развивается малоэтажная застройка, а в перспективе появятся благоустроенная набережная, яхт-клуб, парки и скверы.

Также в «Нагаево» откроется новый современный перинатальный центр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Строительство ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новый центр объединит несколько учреждений, которые сегодня находятся в разных частях города, – центр планирования семьи, родильный дом, дневной стационар, женская консультация.

Управление проектной деятельности Правительства Магаданской области

Магадан расположен в сейсмической зоне, и строителям приходится сооружать особо устойчивые основания для объектов, использовать специальные металлоконструкции при возведении стен и оконных проемов. Чтобы не завозить стройматериалы из других регионов по морю, город развернул собственный бетонный завод производительностью до 80 кубометров смеси в час, а также наладил выпуск пенобетонных блоков.

В ближайшие годы спрос на продукцию этого предприятия будет только расти. Ведь развитие Магадана будет сопровождаться не только строительством новых объектов, но и обновлением сложившейся городской среды. Планируется масштабное благоустройство улиц, дворов и площадей. Фасады в историческом центре будут отремонтированы, появятся структурированные паркинги, детские площадки, места для прогулок и активного отдыха. В регионе уже сформировался собственный стиль таких объектов.

В 2025 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершился очередной этап благоустройства этнического парка «Дюкча». Этот объект расположен всего в 10 минутах езды от центра Магадана, в бухте Гертнера. В парке возведены жилища коренных народов Колымы, организована экспозиция предметов быта, проводятся лекции и мастер-классы. Предусмотрена сеть прогулочных и велодорожек, есть места для отдыха и множество различных арт-объектов. С 2019 года программе нацпроекта в Магаданской области благоустроено более 80 общественных пространств.

Правительство Магаданской области

Не только Магадан, но и другие города Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны входят в сферу повышенного внимания нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На 19 регионов приходится 55% территории страны и более 10 млн человек. По нацпроекту к 2030 году там будет реализовано 57 мастер-планов развития, созданы условия для комфортной жизни и самореализации граждан.