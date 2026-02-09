Эффект «нефтяной блокады». Почему тысячи россиян застряли на Кубе

Несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Более четырех тысяч туристов из России остаются на Кубе на фоне дефицита авиатоплива в республике , сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Сейчас на острове могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных туристов из России. Туроператоры держат связь с отелями и принимающими компаниями», — говорится в публикации.

Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную заявил, что ситуация с возвращением путешественников стабильная, а туроператоры и авиакомпании работают в штатном режиме. Сведений о срывах или невозможности вывоза туристов нет, уточнила Подгорная. Сейчас рассматриваются «стандартные сценарии», в частности корректировка расписаний.

По данным ТАСС, аэропорт имени Хосе Марти в Гаване с 10 февраля по 11 марта прекратит заправку бортов авиационным керосином . Однако воздушная гавань не закрывается и готова принимать и выпускать самолеты. Перевозчики в этот период смогут летать в Гавану только при наличии топлива на обратный путь.

Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо, уточнило издание EFE.

Накануне из-за проблем с топливом в республике был отменен авиарейс Москва — Гавана, сообщает Life со ссылкой на SHOT. По информации Mash, пассажиров высадили из самолета уже после включения двигателей. Пустой борт вылетел из Шереметьево спустя пять часов. Турагенты считают, что самолет заберет застрявших на Кубе россиян.

В Кремле назвали критической ситуацию с топливом на Кубе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва по дипломатическим и иным каналам «осуществляет интенсивные контакты с кубинскими друзьями».

Выселение туристов

Тем временем российских туристов массово выселяют из отелей на Кубе на фоне топливного кризиса. По информации SHOT, им предлагают переехать в гостиницы классом ниже, где ситуация с электроэнергией «чуть получше».

«Разницу в стоимости компенсировать отели не хотят, а выселение объясняют «ремонтными работами», — говорится в публикации.

АТОР сообщила, что уже закрыты или приостановили работу отели Domina Varadero, Costa Sur, Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*. Отели Sol Cayo Coco, Meliá Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме.

Ассоциация утверждает, что постояльцев бесплатно переселяют, как правило, в отели «более высоких категорий». «Оптимизация гостиничного фонда» на Кубе связана со снижением потока иностранных туристов, добавили в организации. По информации РИА Новости, переселение носит временный характер, жалоб от туристов не поступало.

Почему Куба осталась без топлива?

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после захвата американскими спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гавана больше не будет получать нефть и деньги от Каракаса.

В конце января глава Белого дома объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Эти меры фактически отрезали Гавану от двух единственных поставщиков нефти — Венесуэлы и Мексики, подчеркнула газета The New York Times (NYT). Издание EFE назвало эти меры «нефтяной блокадой».

По мнению NYT, действия администрации Трампа могут привести к падению коммунистического правительства Кубы уже в 2026 году . По оценке издания, отсутствие поставок нефти в конечном итоге «парализует страну».

«Кубинские чиновники нервничают, потому что начинают понимать, что их революция подходит к концу», — добавил неназванный американский чиновник в беседе с NYT.