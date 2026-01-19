Ключ к здоровью. Почему диспансеризация должна стать хорошей привычкой для каждого?

Диспансеризация — важный инструмент сохранения здоровья граждан и улучшения качества медицинской помощи. Регулярные профилактические визиты к врачу помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, а это значит, что победить болезнь будет намного проще. Для миллионов россиян регулярная диспансеризация уже стала хорошей привычкой. Число тех, кто перестал откладывать на завтра визит к врачу, даже если для этого нет очевидного повода, увеличивается. О том, где можно пройти бесплатный медосмотр, как часто организму нужен чек-ап и что входит в программу диспансеризации, — в материале «Газеты.Ru».

Здоровье — превыше всего

Многие люди безответственно относятся к своему здоровью — зачастую сами ставят себе диагноз, переносят простуду на ногах, наугад принимают лекарства и обращаются за помощью к специалистам, лишь когда становится совсем туго. Важно учесть, что такой подход может быть чреват опасными осложнениями.

Пренебрегая собственным здоровьем, мы оказываем себе медвежью услугу.

Речь идет не об экономии времени. То, что сегодня кажется излишней осторожностью и избыточной заботой о самочувствии, со временем напрямую отразится на качестве жизни.

Здоровье — ни с чем несравнимая ценность. Забота о нем заключается не только в правильном лечении уже возникших болезней, но и в регулярных профилактических медицинских обследованиях и диспансеризации. По национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» можно проходить комплексное обследование организма и получать рекомендации профильных специалистов. Почему бы не использовать эту возможность? Отказываться от нее просто неразумно.

Профилактика эффективнее лечения

Профилактический подход кардинально меняет представление о медицине. Конечно, когда нигде не болит, то и поход в поликлинику кажется лишним. Не хочется тратить время и нагружать себя дополнительными делами.

Стоит отметить, что более 60% выявленных во время медосмотров заболеваний были диагностированы на ранних стадиях. Это позволило начать своевременное лечение и сохранить здоровье и качество жизни миллионам россиян.

Максимальный охват населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией — одна из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Чтобы плановые обследования были доступны всем, в том числе работающим людям, действуют трудовые гарантии.

Например, работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации: для сотрудников в возрасте от 19 до 39 лет — один день раз в три года, а после 39 лет — ежегодно.

Понятная система прохождения диспансеризации и удобная запись делают этот процесс простым и привычным. Все больше россиян узнают о возможных рисках и угрозах для здоровья заранее, а это напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Если вы задумались о том, чтобы внести диспансеризацию в число полезных привычек, сделать это легко. Чтобы пройти все необходимые обследования, нужно через «Госуслуги» записаться к участковому терапевту или с паспортом и медицинским полисом обратиться в регистратуру поликлиники. Дальше вас проведут по всем этапам специалисты.

YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/FOTODOM

Выявить риски и сохранить здоровье

Регулярное прохождение диспансеризации рекомендуется каждому взрослому человеку. Кроме того, каждый год следует проходить профилактический медицинский осмотр. Это основа первого этапа диспансеризации. Он включает анкетирование, проведение анализа крови, ЭКГ, флюорографии, измерения артериального и внутриглазного давления, других обследований.

При прохождении диспансеризации дополнительно проводится онкоскриниг, а при необходимости могут направить на углубленные обследования и консультации к профильным специалистам.

Профилактические осмотры и диспансеризация — хороший способ получить советы от квалифицированных медиков по поводу тревожащих симптомов и факторов риска развития сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний. Их раннее выявление — важная составляющая успешной терапии в дальнейшем.

Экспресс-формат

Регулярно проверять здоровье необходимо даже в том случае, если нет выраженных симптомов. Сделать это можно и в Центрах здоровья — специализированных подразделениях, созданных на базе поликлиник и поликлинических отделений медорганизаций.

В России уже работают почти 700 таких учреждений, а до 2030 года будет открыто еще 670.

В таких центрах проводится экспресс-проверка здоровья, после чего врач дает необходимые рекомендации по поддержанию здорового образа жизни. Быстро и бесплатно пройти качественный первичный медосмотр может любой совершеннолетний гражданин. При себе нужно иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В Центре здоровья пациенту оформляют карту здоровья с данными о возрасте, росте, весе, вредных привычках и образе жизни. Далее с помощью специального прибора врач определяет состав тела (соотношение костной, мышечной и жировой тканей), а также оценивает уровень физической активности, работу дыхательной системы, проводит экспресс-анализ крови, чтобы определить уровень холестерина и глюкозы.

На такой осмотр уходит от 20 до 30 минут. В случае подозрения на какое-либо заболевание врач Центра здоровья рекомендует посетить участкового врача, который сможет поставить точный диагноз и назначить лечение.

Узнать, где находится ближайший к вам Центр здоровья, можно на официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru.

Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Семейные ценности

Забота о своем здоровье напрямую связана с бережным отношением к семье и близким. Важно, чтобы родители формировали у детей правильное отношение к здоровью, закладывали основы здорового образа жизни и на своем примере показывали, что внимательное отношение к физическому и психологическому состоянию является одним из главных жизненных приоритетов.

Регулярная диспансеризация может стать хорошей привычкой для всей семьи.

Запланировать поход в поликлинику можно на отпуск, выходные или на период школьных каникул. При этом нужно помнить, что медосмотр детей и взрослых проходит в разных организациях.

Чаще всего профилактический осмотр детей организуется детским садом или школой. Однако родители могут самостоятельно записать ребенка на медобследование.

Для этого необходимо прийти на прием к участковому врачу-педиатру, который составит перечень необходимых специалистов и анализов с учетом возраста и состояния здоровья. На основании результатов комплексного обследования будет определена группа здоровья и медицинская группа для занятий спортом и физкультурой.

Shutterstock

В некоторых регионах проходят дни семейного здоровья. Это специальные программы семейной диспансеризации, предусматривающие прохождение необходимых осмотров и сдачу анализов как взрослыми, так и детьми.

Этот формат оказался очень востребован, особенно среди работающих родителей. Информацию о семейных днях здоровья поликлиники размещают на своих официальных сайтах.