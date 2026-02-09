В конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке

Судья Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов сообщил об изменениях, связанных с русским языком в его стране. Его слова передает kp.ru.

По словам Нурмуханова, в проекте новой конституции Казахстана изменили статью об использовании русского языка. Ранее в тексте было сказано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

«В статье 9 новой конституции слово «тең» («равный») заменено на «қатар» («наряду»)», — заявил судья.

Нурмуханов отметил, что редакционные и стилистические изменения в проекте были связаны с обеспечением терминологической и семантической единообразности.

9 февраля актер Стас Садальский призвал закрыть на 50 лет въезд в Россию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он признался, что ему неинтересно комментировать депортацию из России казахского комика Нурлана Сабурова. Однако артист считает, что нужно ввести меры против Токаева. Он назвал президента Казахстана ужасным, трусом и предателем, который «все время облизывает Америку».

Садальский отметил, что после публикации данного поста ему позвонили и сообщили об отмене гастролей в Казахстане. Артист должен был приехать выступать в мае 2026 года.

Ранее в РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе.