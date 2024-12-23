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«Никогда не была в обойме»: Наталье Фатеевой – 90

Актрисе Наталье Фатеевой исполнилось 90 лет

На протяжении многих лет актриса Наталья Фатеева считалась одной из первых красавиц советского кино. У нее очень богатая творческая биография: она была первой ведущей КВН, играла в театре, работала на телевидении, снялась более чем в 60 фильмах. 23 декабря народной артистке РСФСР исполняется 90 лет.

Фатеева родилась в украинском Харькове. Ее отец Николай Фатеев был военным, мать, Екатерина Фатеева, работала в ателье.

Наталья с детства увлекалась музыкой, училась в музыкальной школе. Этому способствовал отец, который сам играл на фортепиано и неплохо пел. Увлечение театром пришло к Фатеевой в старших классах: она по несколько раз пересматривала постановки Харьковского театра оперы и балета, выучила несколько арий и решила записаться в школьный драмкружок — но ее не приняли, сочтя, что ее данных недостаточно.

После школы Фатеева поступила в Харьковский театральный институт. Поначалу все было прекрасно: из всего курса Фатеева оказалась единственной студенткой, сдавшей все экзамены на пятерки. Но проучилась она недолго — всего два года, после чего решила перебраться в Москву и поступить во ВГИК. Ее приняли в мастерскую Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. На одном курсе с актрисой учились Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко и Виталий Матвеев.

Известность Фатеевой принесла комедия «Три плюс два» Генриха Оганесяна, где она исполнила роль дрессировщицы Зои. Лучшей своей работой она считала роль в военном фильме «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна: там актриса сыграла Люсю — девушку, которая отправилась на фронт. Среди популярных фильмов с ее участием также: «Джентльмены удачи», «Летние сны», «Розыгрыш», «Место встречи изменить нельзя». При этом в целом о своей работе актриса отзывалась скорее разочарованно:

«Лично я ничего не сделала. Почти все время занималась «макулатурой». Это только кажется, что мы чего-то достигли, а на самом деле работы вечно не было, выбора тоже <...> У артистов для сериалов уже штампов не хватает, они не знают, что и придумать ради денег. Слово «обойма» слышать невозможно. Мне, конечно, жилось тяжело, но в обойме я никогда не была», — говорила она в одном из интервью.

Фатеева также играла в Театре-студии киноактера, Театре Ермоловой, участвовала в отдельных театральных проектах. Кроме того, она немало занималась дубляжом: ее голосом на отечественных экранах говорили Софи Лорен, Барбара Брыльска, Невена Коканова, Леа Массари, Беата Тышкевич и многие другие иностранные актрисы.

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