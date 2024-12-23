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Заворотнюк, Делон и Масляков: кто умер в 2024 году

Кто умер в 2024 году
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Уходящий 2024-й стал годом больших, невосполнимых потерь.

Мир кино лишился главной няни нулевых Анастасии Заворотнюк, великого Александра Ширвиндта, старшей из «Зачарованных» Шеннен Доэрти, секс-символа нескольких поколений Алена Делона, очаровательной Светланы Светличной, лучшего завуча нашего детства Мэгги Смит.

Поклонники моды в 2024-м скорбели по переосмыслившему деним Роберто Кавалли; фанаты музыки — по автору «Синего тумана» Вячеславу Добрынину, звезде One Direction Лиаму Пейну и бывшему участнику «На-На» Владимиру Левкину; телевидения — по легенде КВН Александру Маслякову, великому футбольному комментатору Василию Уткину и его коллеге из мира тенниса Анне Дмитриевой, народной телеведущей Светлане Моргуновой. И многим-многим другим.

Также россияне простились с одним из основоположников московского концептуализма Львом Рубинштейном, фотографом российской провинции Димой Марковым и журналистом Николаем Сванидзе.

«Газета.Ru» вспоминает тех, кто ушел от нас в 2024 году.

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