В России предложили обязать мигрантов платить налоги за детей

Министерство финансов России разработало пакет системных поправок в законодательство, который, в частности, предлагает обязать трудовых мигрантов осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ за несовершеннолетних детей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По данным издания, мера затронет иностранных граждан, которые работают по патенту. В рамках инициативы их могут обязать платить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого ребенка. При этом дети по достижении 18 лет должны будут покинуть территорию России или оформить собственный патент и самостоятельно уплачивать полный фиксированный платеж.

Помимо этого, как следует из материала, Минфин предложил обязать вносить фиксированные платежи и другие группы иностранных граждан. В частности, речь идет о временно или постоянно проживающих в России иностранцах, которые работают на физические лица, а также мигрантов, работающих у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента.

До этого сообщалось, что в правительстве одобрили законопроект, согласно которому трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу в России при доходе ниже прожиточного минимума. Отмечается, что новое правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Ранее ЛДПР предложила запретить мигрантам менять работу в течение первого года, предусмотрев депортацию в случае нарушения.