Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В России предложили обязать мигрантов платить налоги за детей

Минфин РФ предложил изменить порядок уплаты НДФЛ для иностранных работников
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство финансов России разработало пакет системных поправок в законодательство, который, в частности, предлагает обязать трудовых мигрантов осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ за несовершеннолетних детей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По данным издания, мера затронет иностранных граждан, которые работают по патенту. В рамках инициативы их могут обязать платить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого ребенка. При этом дети по достижении 18 лет должны будут покинуть территорию России или оформить собственный патент и самостоятельно уплачивать полный фиксированный платеж.

Помимо этого, как следует из материала, Минфин предложил обязать вносить фиксированные платежи и другие группы иностранных граждан. В частности, речь идет о временно или постоянно проживающих в России иностранцах, которые работают на физические лица, а также мигрантов, работающих у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента.

До этого сообщалось, что в правительстве одобрили законопроект, согласно которому трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу в России при доходе ниже прожиточного минимума. Отмечается, что новое правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Ранее ЛДПР предложила запретить мигрантам менять работу в течение первого года, предусмотрев депортацию в случае нарушения.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!