«За себя и за Сашку». 8 лучших ролей Владимира Машкова

27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 60 лет. Отчисленный из нескольких театральных училищ из-за буйного нрава, он попал в актерство благодаря Олегу Табакову, который разглядел в молодом артисте безграничный талант, затем покорил российское кино, зарекомендовал себя в Голливуде как, пожалуй, лучший исполнитель ролей «плохих русских», стал прообразом главного персонажа игры GTA IV – а сейчас руководит театром имени своего учителя.

В честь юбилея Машкова «Газета.Ru» вспомнила о восьми его лучших киноролях.