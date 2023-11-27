27 ноября 2023, 20:24
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«За себя и за Сашку». 8 лучших ролей Владимира Машкова
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Владимир Машков, 1997 год
«Вор» (1997)
На момент съемок в фильме Павла Чухрая Машков уже имел статус молодой звезды российского кино – широкую известность ему принесли вышедшие за несколько лет до этого ленты «Лимита», «Подмосковные вечера» и «Американская дочь». Однако именно «Вор» (1997) вывел карьеру актера на новый уровень – проект был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус», получил специальный приз жюри на фестивале в Венеции, а также несколько отечественных премий.
В военной драме Машков сыграл спекулирующего на образе отставного солдата мужчину, который на самом деле является вором и мошенником.
На фото: Владимир Машков во время съемок фильма «Вор», 1997 год
«Идиот» (2003)
Экранизация культового романа Федора Достоевского за авторством Владимира Бортко, в котором Машков сыграл Парфена Рогожина, а в образах князя Мышкина и Настасьи Филипповны предстали соответственно Евгений Миронов и Лидия Вележева.
«Идиот» (2003)
Проект до сих пор считается одной из лучших киноадаптаций творчества русского классика.
«Папа» (2004)
В кино Машков лишь несколько раз выступал как режиссер, однако всегда попадал в цель – ни один из проектов, где он был постановщиком, нельзя назвать провальным. Отдельного упоминания заслуживает драма «Папа», снятая по пьесе Александра Галича «Матросская тишина». Главную роль в фильме – Абрама Шварца – исполнил сам Машков, его экранного сына воплотил Егор Бероев.
«Папа» (2004)
Последний ради ленты, получившей на ММКФ приз зрительских симпатий, всего за месяц научился играть «Пятую симфонию» Дмитрия Шостаковича, и это с учетом того, что скрипку он прежде никогда даже в руках не держал.
«Статский советник» (2005)
Эталонное киновоплощение романа Бориса Акунина с действительно сильнейшим мужским кастом в истории российского кино – помимо Машкова, исполнившего здесь роль бандита Козыря, в проекте сыграли Олег Меньшиков, Никита Михалков, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук, Юрий Колокольников, Константин Хабенский, Олег Табаков и другие. Режиссером экранизации при этом выступил Филипп Янковский. Проект – если выносить за скобки актерский состав – интересен еще и тем, что финал в нем отличается от книжного.
«Ликвидация» (2007)
Один из самых известных российских сериалов и, возможно, главная роль в карьере Машкова.
«Ликвидация» (2007)
Согласно легенде, чтобы совсем уж идеально вжиться в роль подполковника милиции Гоцмана – борца с преступностью в послевоенной Одессе, — актер сильно увеличил собственный словарный запас жаргонизмов, обратившись за советом к местным авторитетам в отставке.
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
Во франшизу имени Итана Ханта Машков попал после длительного кастинга с большим количеством кандидатов – продюсеры сочли, что именно он лучше всего подходит на роль российского спецагента, так как идеально гармонирует с персонажем Тома Круза.
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
Сам фильм, партнерами Машкова по которому также стали Саймон Пегг и Джереми Реннер, частично снимался в Москве.
«Экипаж» (2016)
Эпичный фильм-катастрофа, главными звездами которого стали Машков и Данила Козловский – и который ошибочно считают ремейком одноименной ленты 1979 года.
«Экипаж» (2016)
Помимо классной драматической составляющей, «Экипаж» вошел в историю как всего вторая российская картина, снятая в IMAX-формате, – что, очевидно, сильно повысило ее реалистичность.
«Движение вверх» (2017)
Спортивная драма, которую надо было создать хотя бы ради легендарной фразы «За себя и за Сашку» (произнесена она, кстати, была как раз персонажем Машкова, который сыграл тренера Владимира Гаранжина). Фильм о великой победе советских баскетболистов над, казалось бы, несокрушимой сборной США на Олимпиаде в Мюнхене до недавних пор (если конкретнее – выхода «Чебурашки») гордо носил статус самого кассового проекта российского производства.
27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 60 лет. Отчисленный из нескольких театральных училищ из-за буйного нрава, он попал в актерство благодаря Олегу Табакову, который разглядел в молодом артисте безграничный талант, затем покорил российское кино, зарекомендовал себя в Голливуде как, пожалуй, лучший исполнитель ролей «плохих русских», стал прообразом главного персонажа игры GTA IV – а сейчас руководит театром имени своего учителя.
В честь юбилея Машкова «Газета.Ru» вспомнила о восьми его лучших киноролях.