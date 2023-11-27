Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«За себя и за Сашку». 8 лучших ролей Владимира Машкова

27 ноября актеру Владимиру Машкову исполняется 60 лет

27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 60 лет. Отчисленный из нескольких театральных училищ из-за буйного нрава, он попал в актерство благодаря Олегу Табакову, который разглядел в молодом артисте безграничный талант, затем покорил российское кино, зарекомендовал себя в Голливуде как, пожалуй, лучший исполнитель ролей «плохих русских», стал прообразом главного персонажа игры GTA IV – а сейчас руководит театром имени своего учителя.

В честь юбилея Машкова «Газета.Ru» вспомнила о восьми его лучших киноролях.

Картина дня
«Выбора нет»: Илон Маск съездил в Израиль и решил помочь в уничтожении ХАМАС
Премьер Израиля Нетаньяху показал Илону Маску последствия атаки ХАМАС
ХАМАС получил список подлежащих освобождению заключенных в Израиле
В России приостановят индексацию зарплат ряда госслужащих
Сын экс-мэра Харькова обвинил действующего градоначальника в захвате власти
Названы факторы, из-за которых ЦСКА будет тяжело в Кубке России
Около 200 человек ждут эвакуации из Газы по российскому списку
Акцизы на алкоголь и табак в России вырастут в 2024 году
Новости и материалы
Легионер «Зенита» рассказал, какие в Европе стереотипы о России
Названо влияние гормонов беременности на умственные способности женщины
«ПромАвтоКонсалт» получил право приобрести российский бизнес Schaeffler
Реабилитолог объяснила опасность перетренированности при травмах
Боррель заявил о бессмысленности гумпомощи при продолжении конфликта в Газе
Найденная под окнами девятиэтажки петербурженка рассказала о попытке изнасилования
В Израиле раскритиковали визит Маска в страну, назвав его антисемитом
В МИД оценили перспективы улучшения российско-американских отношений
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за метели
Булыкин о непристойном жесте игрока «Краснодара»: может, в отпуск пораньше захотел
Анонсировано возвращение Черчесова к тренерской работе
Россия начнет готовить школьных учителей для Таджикистана
Молодая мать в послеродовой депрессии избила новорожденную дочь в кризисном центре
Стало известно, за кого Яна Кошкина вышла замуж
Правительство РФ отправило в отставку замминистра транспорта Игоря Чалика
Дуда рассказал, что его радует количество женщин в новом правительстве Польши
Американский экс-разведчик заявил об огромных потерях ВСУ в технике
Москвичи спасли трех роботов-доставщиков, застрявших на дороге после масштабного снегопада
Все новости
Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня
Суд заочно заключил под стражу пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
СПБ Биржа не подавала заявление о банкротстве. Это могли сделать недовольные акционеры
Арбитражный суд Москвы не принял поданное СПБ Биржей заявление о банкротстве
«Господа, это оправдательный приговор»: журналистку Баязитову посадили на пять лет
Журналисток Баязитову и Архарову приговорили к 5 и 4,5 годам за вымогательство
Вице-президент Сбербанка умер в 42 года
Старший вице-президент Сбербанка Васев умер в возрасте 42 лет от инфаркта
«Без репараций — не подпишет»: Украина назвала условие мира с Россией
Замминистра юстиции Мудра: Украина не подпишет мирный договор с РФ без репараций
«Крым пережил Армагеддон»: последствия шторма на юге России
«У нас нет других вариантов»: Финляндия готовится закрыть границу с Россией
Столтенберг: Финляндия не просила помощи НАТО для усиления границы с РФ
«2694 кг ценностей»: «скифское золото» привезли на Украину
Таможня Украины сообщила, что 2,7 тысячи килограмм скифского золота прибыло в страну
«Шторм века» и самый мощный снегопад за 40 лет: последствия разгула стихии в регионах России
Причиной гибели 800 экзотических животных в аквариуме Севастополя стал шторм
«Во власти химер»: почему у Залужного нет плана действий ВСУ на 2024 год
Полковник Ходаренок: если у Залужного нет планов на 2024 год, то виноват Зеленский
«Мы готовимся»: ВСУ не исключают расширения конфликта с Россией
Командующий ВСУ Наев предупредил о подготовке к расширению конфликта с Россией
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии за 10-й класс
Ответьте на несколько школьных вопросов по географии и получите оценку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий