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Финский наемник раскритиковал уровень подготовки украинских военных

Наемник Сирен: многих украинских военнослужащих можно назвать дилетантами

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Значительная часть украинских военных — дилетанты, обученные в рамках советской доктрины. Такое мнение в интервью финской телерадиокомпании Yle высказал наемник Ральф Сирен.

Сирен отметил, что провел на Украине пять месяцев и для него вскоре стали очевидны культурные и образовательные различия, особенно с военнослужащими старшего поколения.

В качестве иллюстрации Сирен рассказал историю, когда его перебросили на новую украинскую военную базу и он был удивлен, увидев, что палатки расставлены в открытом поле. В ответ на его возмущение ему было сказано, что в этом месте хорошая противовоздушная оборона.

По мнению Сирена, противовоздушной обороны со стопроцентной эффективностью не бывает, а разрозненное положение войск (в отличие от лагеря ВСУ) предотвращает их поражение и затрудняет сбор разведывательной информации противником — так учат финских солдат в самом начале подготовки.

2 июля сообщалось, что на позициях ВСУ был найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал транскрипцию и перевод украинских слов для общения с местными солдатами. Об этом рассказал мобилизованный из Самары с позывным «Чешир».

Ранее суд в ДНР вынес приговор французскому наемнику ВСУ.

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Операция на Украине
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