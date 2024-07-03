Над тремя регионами РФ сбили 10 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, в течение ночи пресечен ряд попыток со стороны Украины произвести террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и безэкипажных катеров.

По информации Минобороны РФ, пять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Брянской области и один — над территорией Московской области. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении.

22 июня оборонном ведомстве заявляли об уничтожении российскими военными складов хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.