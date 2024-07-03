Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый конгрессмен-демократ публично призвал Байдена отказаться от выборов

Первый конгрессмен-демократ Доггетт публично призвал Байдена уйти в отставку

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Слова Доггетта приводит газета Hill.

«Я надеюсь, что он примет… трудное решение об уходе», — подчеркнул Доггетт.

По его словам, Байден на дебатах не смог «успокоить избирателей», «эффективно защитить свои многочисленные достижения» и разоблачить «ложь Трампа».

До этого сообщалось, что в США возрастает количество представляющих Демократическую партию действующих и бывших чиновников, которые выступают за выход президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Ранее в США обеспокоились ухудшением здоровья Байдена в последние месяцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами