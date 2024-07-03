Первый конгрессмен-демократ публично призвал Байдена отказаться от выборов

Член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Слова Доггетта приводит газета Hill.

«Я надеюсь, что он примет… трудное решение об уходе», — подчеркнул Доггетт.

По его словам, Байден на дебатах не смог «успокоить избирателей», «эффективно защитить свои многочисленные достижения» и разоблачить «ложь Трампа».

До этого сообщалось, что в США возрастает количество представляющих Демократическую партию действующих и бывших чиновников, которые выступают за выход президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Ранее в США обеспокоились ухудшением здоровья Байдена в последние месяцы.