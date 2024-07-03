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Солдат ВСУ сдался в плен после попытки расстрела сослуживцем

РИА Новости: солдат ВСУ сдался в плен после попытки расстрела своим сослуживцем

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинский солдат пытался расстрелять двух сослуживцев во время боестолкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выжившего при инциденте мобилизованного из Киевской области Алексея Давыденко.

По словам военного, во время штурма украинских позиций он выбежал отражать наступление, и в это время один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.

«Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был… Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило», — рассказал Давыденко.

Он уточнил, что стрелявший выбежал на улицу, где его, по словам других военных, либо поразил FPV-дрон или «чем-то накрыло». Давыденко добавил, что после произошедшего он сдался в плен, где ему провели две операции, чтобы восстановить ногу после огнестрельных ранений.

До этого командир штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Гриднев заявлял, что во время боя в Часове Яре украинские военные случайно раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере. По его словам, такая трагическая ситуация возникла из-за того, что российские штурмовики заняли второй этаж здания, где находилось украинское подразделение, и бойцы нацбата «Кракен», предназначенные для прикрытия, покинули бой.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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