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Королева крика и «жена» Шварценеггера: 7 лучших ролей Джейми Ли Кертис

Актрисе Джейми Ли Кертис исполняется 65 лет

22 ноября «королеве крика», «крестной матери» «Хэллоуина» (и крестной матери Джейка Джилленхола), экранной супруге Арнольда Шварценеггера, обладательнице «Оскара» и «Золотых глобусов» Джейми Ли Кертис исполнилось 65 лет.

«Газета.Ru» по этому случаю рассказывает о семи лучших ролях американской актрисы.

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