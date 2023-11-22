22 ноября 2023, 16:49
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Королева крика и «жена» Шварценеггера: 7 лучших ролей Джейми Ли Кертис
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Джейми Ли Кертис, 1995 год
Джейми Ли Кертис в фильме «Хэллоуин» (1978)
Пожалуй, главная роль в карьере Джейми Ли Кертис. Во франшизу имени серийного убийцы Майкла Майерса, которая на данный момент насчитывает 13 фильмов и до сих пор считается одной из родоначальниц слэшер-жанра, актриса пришла совсем юной и малоизвестной – и сразу же после премьеры оригинальной ленты стала суперзвездой (а также была признана самой сексуальной девушкой в истории ужастиков). Снявшись спустя три года в сиквеле, Кертис на 18 лет покинула серию, но лишь с той целью, чтобы затем вдохнуть в нее вторую (на излете 90-х) и третью (несколько лет назад) жизнь. В общей сложности артистка сыграла Лори Строуд в семи проектах франшизы, включая фильм «Хэллоуин заканчивается», вышедший в 2022 году.
Джейми Ли Кертис в фильме «Поменяться местами» (1983)
Комедия «Поменяться местами» принесла Кертис первую серьезную премию в ее карьере – приз Британской академии в категории «Лучшая женская роль второго плана». А еще помогла наконец-то сменить амплуа: до проекта Джона Лэндиса актрису называли в народе «королевой крика» – и рассматривалась она, следуя логике, исключительно режиссерами ужастиков.
В основанной на произведениях Марка Твена («Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» и «Принц и нищий») ленте Кертис сыграла вместе с Эдди Мерфи и Дэном Эйкройдом – в образе проститутки Офелии, которая спасает жизнь главного героя, ставшего жертвой жестокого пари.
Мэл Гибсон и Джейми Ли Кертис в фильме «Вечно молодой» (1992)
Фантастическая мелодрама с внушительным актерским составом (помимо Кертис, тут снялись Мел Гибсон и юный Элайджа Вуд, еще даже не помышлявший о походе в Мордор) и любопытным сюжетом авторства Дж. Дж. Абрамса: летчик-испытатель, убитый горем из-за потери любимой, соглашается на криогенную заморозку длиною в год, которая из-за хаоса Второй мировой войны растягивается на полвека и перемещает героя в непонятное ему будущее.
Джейми Ли Кертис и Анна Кламски в фильме «Моя девочка 2» (1994)
Комедийная драма о непростом периоде детства девочки-подростка Вэйды, где Кертис сыграла старшего товарища главной героини, которая затем становится ее мачехой. В «Моей девочке» актриса делила съемочную площадку со своим старым знакомым Эйкройдом, а также только-только прославившимся на весь мир благодаря «Один дома» Маколеем Калкиным – и стала свидетелем первого кинопоцелуя в карьере молодой суперзвезды.
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис в фильме «Правдивая ложь» (1994)
Культовое кино с Арнольдом Шварценеггером, которое вы как минимум несколько раз смотрели вечером по телевизору. По сюжету героиня Кертис, уставшая от скучной жизни с мужем-айтишником, едва не решается на измену, о чем становится известно ее супругу – на самом деле никакому не офисному планктону, а настоящему секретному спецагенту, который из-за работы не уделял должного внимания своей второй половинке. Осознав ошибку, он вовлекает жену в фейковую шпионскую игру, которая в один момент ставит ее жизнь под угрозу.
За роль в комедийной экшн-мелодраме Кертис получила один из двух своих «Золотых глобусов».
Джейми Ли Кертис и Джуди Грир в фильме «Хэллоуин» (2018)
Джейми Ли Кертис в картине «Достать ножи» (2019)
Вероятно, лучший детектив современности, разобравший жанр на малейшие детали, а затем соединивший их в практически идеальное произведение. Несмотря на выдающийся актерский состав проекта (Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кристофер Пламмер, Кэтрин Лэнгфорд и Джейден Мартелл) и не самое большое экранное время, именно Кертис стала одним из главных украшений картины. И, к счастью, не попала в печальный сиквел, о котором даже не хочется вспоминать.
Джейми Ли Кертис в картине «Все везде и сразу» (2022)
Главный фильм прошлого года, который получил семь «Оскаров» – включая самый важный – и принес долгожданную статуэтку конкретно Кертис (в номинации «Лучшая женская роль второго плана»). Проект – благодаря сумасшедшему сюжету с его мультивселенными здорового человека – стал, пожалуй, первым в карьере актрисы, сумевшим полноценно раскрыть ее выдающийся талант: Кертис в фантастической комедии пришлось воплотить сразу несколько сложных образов, и с каждым из них она справилась идеально.
Джейми Ли Кертис с наградой за лучшую роль второго плана в картине «Все везде и сразу» на 95-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, 2023 год
Джейми Ли Кертис, 2023 год
22 ноября «королеве крика», «крестной матери» «Хэллоуина» (и крестной матери Джейка Джилленхола), экранной супруге Арнольда Шварценеггера, обладательнице «Оскара» и «Золотых глобусов» Джейми Ли Кертис исполнилось 65 лет.
«Газета.Ru» по этому случаю рассказывает о семи лучших ролях американской актрисы.