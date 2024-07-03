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США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

Госдеп США пообещал увеличить дальность ударов ВСУ по РФ при расширении фронта

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Defense Ministry/Global Look Press

США позволят Украине наносить удары еще дальше вглубь России, если Москва «попытается расширить этот фронт». Об этом заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям, передает РБК.

Сейчас украинские вооруженные силы могут наносить удары только на 100 км от границы, что намного меньше дальности полета ракет ATACMS — в 300 км. Он задал вопрос сотруднику Госдепартамента о количестве российских баз, ударить по которым Украине мешает Белый дом.

«Если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил О'Брайен.

Россия выступила с резкой критикой решение западных стран снять ограничения для ударов по территории страны.

Президент России Владимир Путин задавался вопросом, если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по российской территории, то почему у РФ нет права поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.

Ранее в Пентагоне рассказали, как относятся к ударам американским оружием по Крыму.

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