США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

США позволят Украине наносить удары еще дальше вглубь России, если Москва «попытается расширить этот фронт». Об этом заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям, передает РБК.

Сейчас украинские вооруженные силы могут наносить удары только на 100 км от границы, что намного меньше дальности полета ракет ATACMS — в 300 км. Он задал вопрос сотруднику Госдепартамента о количестве российских баз, ударить по которым Украине мешает Белый дом.

«Если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил О'Брайен.

Россия выступила с резкой критикой решение западных стран снять ограничения для ударов по территории страны.

Президент России Владимир Путин задавался вопросом, если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по российской территории, то почему у РФ нет права поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.

Ранее в Пентагоне рассказали, как относятся к ударам американским оружием по Крыму.