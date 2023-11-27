«Будет время, когда я смогу вернуться в Россию» : Борису Гребенщикову* — 70

Один из главных столпов русского рока Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Окончил физико-математическую школу и через год, в 1972-м, основал группу «Аквариум». После окончания факультета прикладной математики устроился работать в НИИ социологии.

«В свободное время я издавал первый подпольный журнал в Петербурге, который потом стал «Рокси», писал стихи, писал всякую прозу, писал песни», — рассказал музыкант в интервью.

Весной 1980-го, после выступления на Тбилисском рок-фестивале, его уволили из НИИ и исключили из комсомола. Через год «Аквариум» записал первый полноценный самиздатский рок-альбом в СССР — «Синий альбом». В 1991-м группа распалась, тогда Гребенщиков создал «БГ-Бэнд», а затем и «Аквариум» 2.0 (распалась в 1997-м), 3.0 и 4.0 — эпоха состава 4.0 продлилась до 2022 года.

В 2005-м Гребенщиков начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел авторскую программу «Аэростат». После начала военной операции на Украине музыкант вместе с женой переехал в Лондон и ушел из группы «Аквариум», так как некоторые ее участники поддержали СВО. Гребенщиков выступает под псевдонимом БГ+ и продолжает писать песни.

В июне 2023-го музыканта включили в список иноагентов. «Ах, я всегда в списке! В 70-е годы я был в списке запрещенных людей. В 80-х я был там. Все в порядке», – отреагировал Гребенщиков на включение в реестр.

«Надеюсь, что будет время, когда я смогу вернуться в Россию», — признался он в интервью.