Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Будет время, когда я смогу вернуться в Россию» : Борису Гребенщикову* — 70

Основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отмечает 70-летие

Один из главных столпов русского рока Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Окончил физико-математическую школу и через год, в 1972-м, основал группу «Аквариум». После окончания факультета прикладной математики устроился работать в НИИ социологии.

«В свободное время я издавал первый подпольный журнал в Петербурге, который потом стал «Рокси», писал стихи, писал всякую прозу, писал песни», — рассказал музыкант в интервью.

Весной 1980-го, после выступления на Тбилисском рок-фестивале, его уволили из НИИ и исключили из комсомола. Через год «Аквариум» записал первый полноценный самиздатский рок-альбом в СССР — «Синий альбом». В 1991-м группа распалась, тогда Гребенщиков создал «БГ-Бэнд», а затем и «Аквариум» 2.0 (распалась в 1997-м), 3.0 и 4.0 — эпоха состава 4.0 продлилась до 2022 года.

В 2005-м Гребенщиков начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел авторскую программу «Аэростат». После начала военной операции на Украине музыкант вместе с женой переехал в Лондон и ушел из группы «Аквариум», так как некоторые ее участники поддержали СВО. Гребенщиков выступает под псевдонимом БГ+ и продолжает писать песни.

В июне 2023-го музыканта включили в список иноагентов. «Ах, я всегда в списке! В 70-е годы я был в списке запрещенных людей. В 80-х я был там. Все в порядке», – отреагировал Гребенщиков на включение в реестр.

«Надеюсь, что будет время, когда я смогу вернуться в Россию», — признался он в интервью.

Картина дня
«Мы готовимся»: ВСУ не исключают расширения конфликта с Россией
Командующий ВСУ Наев: Украина готовится к расширению границ конфликта с Россией
В Сочи из-за урагана обрушилось здание
На Украине пообещали бороться с пацифистами
Стала известна главная составляющая китайского импорта в РФ
Дерипаска рассказал, как отказ от газа из РФ повлиял на энергетическую политику ЕС
Заслуженный тренер заявила о прогрессе пары Косторная — Куница
Первые автомобили Haima появились в российских автосалонах
Новости и материалы
МИД позитивно оценил освобождение ХАМАС российского заложника
Названа дата прекращения сильных метелей в РФ
Минтруд РФ и Красный Крест планируют открыть совместные центры помощи
Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен
Ситуацию вокруг украинского кризиса назвали результатом упертости НАТО
Москвичам пообещали температурные горки и внезапный приход южного циклона
Российские медики осмотрели более 700 человек из сектора Газа с 13 ноября
В России продолжает снижаться количество детей-сирот
Тренер «Краснодара» Ивич заявил, что имеет два вопроса к судьям
Ученые рассказали, какие компоненты пищи облегчают симптомы депрессии
Molecular Psychiatry: особые жирные кислоты облегчают симптомы депрессии
Жена Джигана показала, как помолодела ее мать после пластических операций
На Урале женщина три года получала выплаты на несуществующего ребенка
«Яндекс» зарегистрировал новое юрлицо «Сервисы размещения объявлений»
Отец отравил ребенка наркотическим препаратом
Сноубордист с кальяном проехал за автомобилем по улицам Ачинска
В США призвали Украину забыть о потерянных территориях
Власти Крыма оценили ущерб от шторма, накрывшего регион
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Все новости
Россиянку задержали за склонение военных к переходу на сторону ВСУ
В музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 500 его обитателей
В России вырос средний возраст автомобилей
Дело о банкротстве СПБ Биржи появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы
Зинаида Лобанова
Аборты: запрещать нельзя делать
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии за 10-й класс
Ответьте на несколько школьных вопросов по географии и получите оценку
Лицо и голос советского телевидения: Анна Шатилова отмечает 85-летний юбилей
Мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без света
Глава Крыма Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды
«Это произошло? Нет». Экс-генерал ВСУ упрекнул Зеленского за обещания победы
Генерал ВСУ в отставке Кривонос призвал Зеленского говорить правду о фронте
Из Газы освободили пленного россиянина. ХАМАС назвал это ответом на усилия Путина
Channel 12: ХАМАС освободил из заложников гражданина России Рона Кривого
В Турции море вышло из берегов. Шторм движется на Крым
Несколько городов Турции затопило из-за урагана и сильных ливней
Миллион убитых и пропавших. В бегущей строке украинского канала показали потери ВСУ
Украинский канал «1+1» сообщил о потере ВСУ 1,1 млн военных
За «политическое самовыражение». Пресс-секретаря Meta* заочно арестовали в России
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий